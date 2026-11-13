Al MMAB la presentazione di 'Non può patriarcare per sempre', la graphic novel di Sted

Giovedì 19 novembre, alle ore 18.30, il MMAB di Montelupo Fiorentino ospita la presentazione di "Non può patriarcare per sempre", la graphic novel di Sted (Stefania Lancia), pubblicata da Le Plurali e uscito l'11 novembre 2026.

Attraverso il linguaggio del fumetto, l'autrice affronta il tema del patriarcato e della violenza contro le donne, mettendo in luce quanto stereotipi, narrazioni tossiche e dinamiche di potere siano ancora profondamente radicati nella società. Un racconto che attraversa alcuni dei casi e dei dibattiti più significativi dell'attualità, dalle reazioni al femminicidio di Giulia Cecchettin al caso Pelicot, dalle comunità incel alle forme di vittimizzazione secondaria.

Il volume non si limita alla denuncia, ma propone anche una riflessione sulle possibili risposte alla violenza di genere. Se il fenomeno ha radici strutturali e collettive, anche il cambiamento non può essere affidato soltanto alle responsabilità individuali: occorre interrogarsi su nuovi modelli culturali e su forme di giustizia trasformativa.

Con un linguaggio diretto e irriverente, Non può patriarcare per sempre invita a riconoscere i meccanismi che alimentano la disuguaglianza e a immaginare strumenti condivisi per contrastarli.

«Nel libro ho cercato di raccontare le diverse forme che può assumere la violenza di genere e, con essa, il patriarcato, mostrando al tempo stesso le possibili risposte. È un libro che consiglierei a chi si avvicina per la prima volta ai concetti di patriarcato e femminismo. Lo consiglierei soprattutto alle persone giovani: personalmente, mi avrebbe fatto bene conoscere già da ragazza i temi e gli strumenti di riflessione che affronto in queste pagine. Infine, credo che dovrebbero leggerlo anche tutte quelle persone che ritengono che il patriarcato non esista più, almeno dal 1975», afferma l’autrice.

L'incontro al MMAB si inserisce nelle attività promosse dall’assessorato alle Pari Opportunità in occasione della Giornata contro la Violenza sulle donne.

«Affrontare il tema della violenza di genere significa anche interrogarsi sui modelli culturali, sugli stereotipi e sui comportamenti che ancora oggi attraversano la nostra società. Per questo è importante creare occasioni di confronto e offrire strumenti per comprendere un fenomeno che non riguarda soltanto le donne, ma coinvolge tutta la comunità. La cultura, in questo senso, può svolgere un ruolo fondamentale: aiuta a mettere in discussione ciò che spesso viene considerato normale e contribuisce a costruire una maggiore consapevolezza, soprattutto tra le nuove generazioni. La presentazione di questo libro è un'occasione per farlo attraverso un linguaggio accessibile e capace di stimolare una riflessione», afferma l’assessora alle Pari Opportunità, Stefania Fontanelli.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

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