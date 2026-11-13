Al via 'Corsini:LIVE': i giovani protagonisti della cura e della vita culturale del Parco Corsini di Fucecchio

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Prende ufficialmente il via Corsini: LIVE – ARTI, GIOVANI, SPAZIO, il progetto del Comune di Fucecchio realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze, nato per valorizzare il patrimonio cittadino e promuovere la partecipazione attiva delle nuove generazioni.

Il Parco Corsini rappresenta già il cuore culturale della nostra comunità, custodendo al suo interno realtà fondamentali come la Biblioteca Comunale, il Museo Civico, il Palazzo delle Arti dedicato a mostre e installazioni, e il Centro Giovani Sottosopra.

Con Corsini:LIVE, questo straordinario polo si rinnova ulteriormente, trasformando la cura degli spazi pubblici in un percorso condiviso dove i ragazzi e le ragazze non sono semplici spettatori, ma veri e propri co-progettisti.

Un progetto che rende il Parco Corsini una fucina di idee, un luogo da vivere, proteggere e animare con la loro energia e di cui prendersi cura” dichiara la Sindaca Emma Donnini. L’iniziativa mira a mettere al centro i giovani, rendendoli protagonisti nella realizzazione di programmi multidisciplinari di qualità e creando occasioni concrete di dialogo intergenerazionale. Abitare e prendersi cura di questi spazi significa far dialogare la memoria storica del territorio con il presente, trasformandola in risorsa per il futuro di Fucecchio.

Il primo appuntamento del progetto si terrà domenica 22 novembre alle ore 17:00 con l’avvio di Corsini:LIVE MOVIE, la rassegna cinematografica ospitata presso La Limonaia in collaborazione con l’Associazione FARO, partner dell'iniziativa. Al termine della proiezione, i partecipanti avranno l’opportunità di fermarsi per confrontarsi sulle tematiche del film, scambiandosi idee, punti di vista ed emozioni in uno spazio informale di dibattito e crescita collettiva.

"Con il sostegno a Corsini:LIVE – dichiara Barbara Tosti, Responsabile del Settore Arte, Attività e Beni Culturali di Fondazione CR Firenze - sosteniamo un progetto che mette i giovani al centro della vita culturale del territorio, coinvolgendoli attivamente nella valorizzazione e nella cura del patrimonio comune. Un’iniziativa che rispecchia l’impegno di Fondazione CR Firenze nel promuovere la partecipazione culturale della comunità, rendendo i luoghi della cultura spazi di incontro, creatività e condivisione”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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