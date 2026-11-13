Aziende empolesi incontrano delegazione dall'Oman

"Sono lieto di segnalare che ieri, 12 novembre, abbiamo ricevuto la graditissima visita della delegazione dei vertici di Oman-Invest e del Ministero del commercio e industria del Sultanato dell’Oman" dichiara in una nota Simone Campinoti, presidente Ceam Group. "Il Sultanato è un paese amico e molto ospitale e non solo per il turismo, ma anche per le importanti opportunità commerciali e industriali che oﬀre oggi, sia per fare aﬀari con loro ma anche per attrarre investimento nel loro paese, grazie a condizioni eccezionali per noi investitori stranieri".

Oltre a Simone Campinoti, hanno partecipato l’Avv. Pietro Galeone, che ha organizzato l'incontro, Riccardo Scarselli di FalorniTech, Barbara e Elena Antonini "che hanno gentilmente ospitato tutti presso gli uﬃci della loro azienda Antonini srl, tutte realtà già presenti in Oman con i loro prodotti e servizi.

Questo primo incontro esplorativo - prosegue Campinoti - aveva un focus sulle tecnologie vetrarie e ceramiche e si è svolto nella massima cordialità e disponibilità reciproca che lascia ben sperare per importanti ricadute future, non solo per le aziende presenti ma anche per le altre imprese del nostro territorio, che viene tenuto in grande considerazione dal Sultanato per tecnologia e qualità dei nostri prodotti. Chi fosse interessato ad approfondire queste opportunità che spaziano dal vetro, alla ceramica, all’alluminio, ma anche al food è il benvenuto, in particolare per chi volesse valutare l’opportunità di un radicamento in Oman delle sue produzioni sia per il mercato locale ma anche come punto di lancio per i mercati intorno e anche come ponte per l’india, paese vicino all’Oman in tutti sensi".

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