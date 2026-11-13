Chirurgia in diretta dall'Annunziata: oltre 15 Paesi collegati

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L'équipe di Marco Scatizzi opera in laparoscopia un caso complesso di ernia jatale durante il 37° Congresso internazionale di videochirurgia

Ancora una volta l’ospedale Santa Maria Annunziata si conferma un punto di riferimento nella formazione, nell’innovazione chirurgica e nella collaborazione clinica e scientifica con i principali centri di eccellenza. Ieri mattina, chirurghi e specialisti provenienti da 15 Paesi del mondo, tra cui Cina, Stati Uniti e Italia, hanno seguito in diretta streaming un intervento chirurgico realizzato nelle sale operatorie dellospedale dalléquipe diretta da Marco Scatizzi, direttore della Struttura operativa complessa di Chirurgia Generale.

E' il 9° anno consecutivo che l'Annunziata ospita la trasmissione in diretta di un intervento nell’ambito del Congresso internazionale di Videochirurgia dellapparato digerente, giunto quest’anno alla sua 37ª edizione. L’intervento chirurgico laparoscopico ha riguardato quest’anno un caso di ernia jatale permagna con risalita dei visceri in mediastino, ed è stato seguito contemporaneamente da chirurghi di tutto il mondo oltre che italiani. L’obiettivo è diffondere le tecniche mininvasive in chirurgia e interagire con i migliori chirurghi italiani e internazionali, scambiandosi esperienze e dettagli tecnici innovativi. Anche quest'anno studenti e specializzandi hanno visto e interloquito con Scatizzi grazie al sistema di iperconnessione "Fluid" della Sala operatoria dell’Annunziata che consente un collegamento e un’interazione in tempo reale con i partecipanti.

Grande soddisfazione è stata espressa dal dottor Marco Scatizzi, che ha sottolineato il valore scientifico dell’iniziativa e i risultati raggiunti dalla struttura: "Sono felice di aver ricevuto anche quest'anno l'onore di partecipare al 37° Congresso internazionale di video chirurgia dell'Apparato Digerente, per la possibilità di confrontarci con le migliori Scuole chirurgiche nazionali e con altri centri di eccellenza sparsi nel mondo. L'orgoglio di esserci è riferito agli ottimi risultati che continuiamo a consolidare all'ospedale Santa Maria Annunziata, crescendo nella numerosità e nella complessità dei casi clinici trattati".

"Questi risultati – sottolinea Scatizzi - sono possibili grazie ad un Gruppo chirurgico, giovane competente e voglioso di offrire ai pazienti un'opportunità di cura degna dei migliori Centri nazionali, ma anche per la splendida collaborazione con la gastroenterologia e la pneumologia, perché questi risultati possono essere ottenuti solo lavorando in Equipe multidisciplinari, che all’Annunziata son veramente formidabili".

L’equipe guidata dal direttore della Chirurgia Generale Marco Scatizzi era costituita dai chirurghi, Gian Matteo Paroli e Alessandro Falsetto, Silvia Giorgetti (specializzanda) dall’anestesista Yuri Valoriani e dagli infermieri Angelica Biagianti, Angelica Spagnuolo, Giulia Visconti.

Fonte: Ufficio Stampa - AUSL Toscana Centro

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