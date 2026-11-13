Consorzio di Bonifica Medio Valdarno: gestiti oltre 397mila metri cubi d'acqua dagli impianti idrovori

Prosegue l’attività del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno per la gestione e il monitoraggio delle conseguenze dell’ondata di maltempo che ha interessato il territorio comprensoriale. L’allerta arancione prosegue per la giornata odierna, mentre per domani è previsto il codice giallo.

La Sala di telecontrollo del Consorzio e le squadre di tecnici e operatori reperibili restano pienamente operative, con un presidio continuativo che sarà mantenuto fino alla conclusione dell’evento meteorologico. Proseguono il monitoraggio dei livelli idrometrici, il controllo degli impianti e delle opere idrauliche e i sopralluoghi direttamente sul territorio.

Tra i dati più significativi di queste ore c’è il lavoro degli impianti idrovori, tuttora in funzione.

Nel territorio di Quarrata, l’impianto del Senice ha già pompato complessivamente circa 37.000 metri cubi d’acqua, contribuendo alla gestione dei volumi idrici nell’area dei torrenti Senice e Quadrelli.

Ancora più rilevante il lavoro dell’impianto Castelletti, a Signa, che ha sollevato finora circa 360.000 metri cubi d’acqua.

Complessivamente, i due impianti hanno quindi gestito circa 397.000 metri cubi d’acqua, un volume che dà la misura concreta del lavoro svolto dalle infrastrutture idrauliche consortili durante l’evento.

Dopo essere entrate in funzione durante la fase più intensa dell’evento, sono ora in fase di svuotamento le casse di espansione di Ponte alle Vanne, sul torrente Ombrone Pistoiese, e dell’Agnaccino, nel territorio di Montemurlo.

Si tratta di due infrastrutture fondamentali per la sicurezza idraulica del territorio, progettate per accogliere temporaneamente parte delle acque di piena e contribuire alla riduzione delle portate nei corsi d’acqua a valle.

La fase di svuotamento rappresenta un passaggio importante per il ripristino della capacità di invaso delle opere, che potranno così tornare disponibili per eventuali successive necessità.

Parallelamente alla gestione degli impianti e delle opere idrauliche, proseguono i sopralluoghi delle squadre consortili per verificare le condizioni dei corsi d’acqua dopo le precipitazioni.

Particolare attenzione è rivolta al torrente Brana, dove sono state riscontrate alcune criticità, riconducibili anche alla vulnerabilità strutturale di alcuni tratti e delle relative opere idrauliche. Sono in corso gli approfondimenti e le verifiche tecniche necessarie per valutare le condizioni riscontrate e gli eventuali interventi da programmare in accordo con il Genio Civile della Regione Toscana e le Amministrazioni locali.

Le attività di ricognizione interessano anche gli altri nodi idraulici del comprensorio, con l’obiettivo di individuare tempestivamente eventuali situazioni che richiedano ulteriori approfondimenti o interventi.

L’organizzazione del Consorzio continua quindi a operare su più fronti: telecontrollo, gestione degli impianti idrovori, monitoraggio delle casse di espansione, verifiche sul reticolo idrografico e interventi diretti sul territorio.

Un lavoro che si basa su un sistema di controllo e presidio attivo H24, 365 giorni l’anno, e sulla disponibilità di tecnici e operatori chiamati a intervenire anche nelle condizioni meteorologiche più impegnative.

Il Consorzio continuerà a seguire l’evoluzione della situazione fino al termine dell’evento, in coordinamento con la Regione Toscana, il Genio Civile, le Amministrazioni comunali e il sistema di Protezione Civile.

Ai cittadini si raccomanda di mantenere alta l’attenzione, rispettare le indicazioni di sicurezza e consultare i canali ufficiali regionali e comunali per gli aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche e sulle allerte.

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Fonte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

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