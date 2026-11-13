'Costituiamoci': tavola rotonda a Montelupo con canti popolari e Costituzione

L'evento 'Costituiamoci', organizzato dall'associazione La parola che non muore, con il patrocinio del Comune di Montelupo Fiorentino, sarà un incontro-dibattito strutturato come una pacifica tavola rotonda, con lettura di articoli della Costituzione e brani dei canti popolari che risalgono dalla prima e seconda guerra mondiale, e dagli anni del dopoguerra, fino ai giorni d'oggi.

Il programma

Ritrovo a Montelupo Fiorentino domenica 15 novembre dalle 10,30 in piazza Vittorio Veneto. Verrà poi reso omaggio all'eroe Salvo d'Aquisto, giovane carabiniere che sacrificò la sua vita per salvare 22 innocenti.

Pausa pranzo in piazza della Libertà e a seguire visita al Museo della Ceramica.

Aderiscono: Tutti per una l'Italia Antifascista per tutti, Fronte antifascista, Difensori di democrazia. Per ulteriori informazioni contattare: Rita Eller Vainicher cell. 339 71 58 244

e-mail ritaellerv@gmail.com

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa