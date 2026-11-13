Da Fondazione CR Firenze interventi da 110mila euro per il carcere di Sollicciano

Fondazione CR Firenze interviene per migliorare le condizioni di vita dei detenuti e del personale impiegato del carcere di Sollicciano con uno stanziamento straordinario di 110 mila euro. Le risorse serviranno a rispondere ad alcune delle necessità più urgenti all’interno della Casa Circondariale: climatizzazione, impermeabilizzazione del locale ove sono conservati beni e indumenti destinati alla popolazione detenuta e attrezzature per le cucine. Fondazione CR Firenze da anni sviluppa progettualità mirate al reinserimento lavorativo di detenuti e detenute, attraverso corsi ad esempio di cucina o di informatica che lo scorso febbraio hanno consentito a 30 persone di acquisire nuove competenze e conseguire dei diplomi.

Con questa nuova operazione, la Fondazione va a incidere più direttamente sulle necessità della casa circondariale. Negli scorsi mesi si è infatti instaurato un rapporto di intenso dialogo con la direzione del carcere per capire le esigenze più impellenti. Da qui è emersa la necessità, innanzitutto, di intervenire sulla climatizzazione, in particolare dopo i disagi dell’estate appena trascorsa: saranno acquistati 49 apparecchi che verranno posizionati negli ambienti in cui vengono offerti servizi e assistenza alla popolazione detenuta.

Altro intervento riguarda la copertura della stanza del progetto “francesco” dedicata al deposito e allo smistamento di generi di prima necessità e indumenti raccolti dal volontariato locale. Saranno effettuati dei lavori di impermeabilizzazione dei solai dove attualmente penetra la pioggia. Nel laboratorio cucina saranno invece acquistate e installate due piastre elettriche per sopperire alle attuali carenze. E saranno acquistate e installate alcune piastre per assicurare lo svolgimento delle lezioni ai detenuti iscritti al corso di studi della scuola alberghiera.

"Per la Fondazione è di fondamentale importanza andare a incidere in maniera concreta nella vita quotidiana all’interno del carcere di Sollicciano – spiega Bernabò Bocca, Presidente di Fondazione CR Firenze -. Ringrazio la direzione carceraria per il proficuo rapporto instaurato che ha portato all’individuazione di interventi anche semplici ma che faranno la differenza nelle condizioni di tanti detenuti e detenute. La Fondazione come soggetto privato ha la possibilità di operare velocemente e con procedure più snelle, questo rende possibile attivare risposte immediate che possano garantire condizioni dignitose per la popolazione carceraria".

Valeria Vitrani, direttore Carcere Firenze Sollicciano, afferma: "Ringrazio sentitamente a nome di tutta l'Amministrazione Penitenziaria la Fondazione CR Firenze per la generosa donazione che attesta la vicinanza concreta della Fondazione alla popolazione detenuta e al personale impegnato ogni giorno nel complesso contesto detentivo. Sento di dover ringraziare personalmente il Presidente Dr. Bernabò Bocca, il Direttore Dr. Gabriele Gori e i Dott. Ristori e Toccafondi per la disponibilità avuta in questi mesi nelle interlocuzioni con l'Amministrazione, nonché per la costante attenzione nei confronti dell'istituto di Firenze "Sollicciano" in un periodo molto complesso nel quale costruire non solo è faticoso, ma talvolta sembra quasi impossibile. Ed è proprio questo l'aspetto che vorrei evidenziare: questa donazione esprime la reale comprensione delle difficoltà quotidiane e il sostegno al nostro lavoro che resta, per mandato istituzionale, quello di prenderci cura delle persone che ci vengono affidate".

Fonte: Fondazione CR Firenze - Ufficio stampa

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