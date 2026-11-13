Giornata internazionale della prematurità, il San Giuseppe si tinge di viola

Messaggi di incoraggiamento: "Devi essere forte", "Forti sempre" e ancora "L'amore è forza della speranza" e poi bigliettini che raccontano l'esperienza personale: "Pesava 950 grammi adesso è una bellissima donna...anche laureata", "Anch'io sono nata prematura e mamma quando lo racconta si commuove. Io mi sento forte". Sono soltanto alcuni dei tanti pensieri che gli utenti questa mattina hanno lasciato nello stand dedicato alla settimana della prematurità che si celebra anche a Empoli dal 13 al 17 novembre. La hall dell'ospedale San Giuseppe si è così colorata di viola in occasione della ricorrenza della giornata internazionale che quest'anno cadrà il 15 novembre.

Al san Giuseppe di Empoli lo spazio è stato allestito con un'incubatrice, addobbi viola, poster e locandine informative oltre ai preziosi lavori realizzati dalle volontarie di Cuore di Maglia. Nello stand quindi un angolo dedicato alla raccolta di pensieri da parte dei visitatori.

L'obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sul delicato tema. E a dare il senso dell'importanza della giornata sono le storie dei bambini nati troppo presto, venuti al mondo prima che si sia completata la 37esima settimana di gestazione. E così dietro ogni bigliettino che addobba lo stand ci sono anche storie di chi ha iniziato un percorso in salita, fatto di bisogni speciali. Storie di genitori speciali che quei neonati non hanno mai lasciato soli, dando loro quel particolare sostegno per farli crescere e vederli diventare bambini, ragazzi, adulti.

Secondo i dati messi a disposizione dall'Istituto superiore di sanità, ogni anno nel mondo si contano circa 15 milioni di nati prematuri, pari a un bambino su 10, e la prematurità resta la prima causa di mortalità neonatale, responsabile di circa il 18% dei decessi sotto i cinque anni. In Italia, nel 2023, i parti pretermine hanno costituito il 6,3% del totale (Cedap, 2025). La maggior parte di questi (75,5%) sono stati pretermine tardivi (ovvero quelli avvenuti tra la 34ª e la 36ª settimana di gestazione), pari al 4,7% di tutti i parti, mentre quelli avvenuti tra estremamente e molto pretermine hanno rappresentato complessivamente meno dell’1% dei parti.

A Empoli l'iniziativa è stata curata dalla struttura di Pediatria e Neonatologia, diretta dal professor Roberto Bernardini, e che ha visto in campo tutte le infermiere del reparto, coordinate dalla dottoressa Federica Iannotta. Inoltre, a essere porta colori della giornata anche i reparti di Pediatria e di Ostetricia.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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