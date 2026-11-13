Il Comitato per la Canottieri San Miniato lancia la campagna di raccolta firme per la petizione popolare

Dopo l’assemblea molto partecipata del 30 ottobre scorso, il Comitato “Per la difesa e lo sviluppo della Canottieri San Miniato” lancia la campagna di raccolta firme per la petizione popolare da presentare al Comune di San Miniato e alla Regione Toscana.

Durante i lavori assembleari, nel corso dei quali si sono susseguiti diversi interventi, è stato deciso di ricorrere a questa forma di iniziativa per denunciare alle amministrazioni di riferimento la situazione della società Canottieri San Miniato. Dopo un’attesa di oltre trent’anni, l’impianto non è ancora completato e reso utilizzabile secondo le volontà espresse negli anni Novanta, quando il Comune lo battezzò con orgoglio “Cittadella degli sport d’acqua”.

Con il passaggio alla Regione e l’inizio dell’utilizzo della cassa di espansione, non sono stati eseguiti i lavori di messa in sicurezza, come se la Canottieri non esistesse e come se non fossero prevedibili i danni che ha subito. Nonostante tali danni siano stati documentati, non si è visto alcun intervento. Ciò che crea amarezza e delusione è l’assoluto disinteresse dell’amministrazione comunale.

Poiché, nonostante riunioni, incontri e promesse, niente si è ancora mosso, il Comitato ha preso l’iniziativa di chiedere aiuto alla comunità samminiatese, per sensibilizzare le amministrazioni di riferimento affinché intervengano una volta per tutte in modo concreto e definitivo.

«Ne va della nostra sopravvivenza», dice il presidente Enzo Ademollo, che, essendo il fondatore della Canottieri San Miniato, ha vissuto tutta questa vicenda con la speranza che un giorno si realizzasse quanto previsto nei documenti ufficiali tecnico-amministrativi del Comune e della Regione Toscana. Purtroppo, a parte le manifestazioni organizzate dalla Canottieri, che con forza e determinazione ha cercato di mantenere viva la propria presenza anche in campo nazionale, la cronaca del lago ha registrato eventi che hanno arrecato alla società ingenti danni materiali. A questi si aggiungono la perdita di interesse da parte delle federazioni di riferimento e un’immagine non proprio accogliente per i giovani che potrebbero iscriversi ai corsi di canoa e canottaggio.

Ma adesso i soci della Canottieri sono stanchi e sfiduciati e si appellano ai propri concittadini per dimostrare alle autorità competenti che l’impianto è un patrimonio della comunità e che, pertanto, in democrazia, le amministrazioni devono ascoltare e agire.

Ecco dove si potrà firmare la petizione:

Presso la sede della Canottieri: il martedì e il giovedì dalle 17:30 alle 19:30; il sabato dalle 15:00 alle 18:00; la domenica dalle 9:30 alle 11:30.

Sabato al mercato di Ponte a Egola sarà presente un banchetto.

Presso la sede dei soci Coop, accanto alla Coop di San Miniato Basso lunedì 16.30-18.30, martedì 9.30-12.00, giovedì 10.00-12.00, o venerdì 16.00-18.00

Contatteci qui www.canottierisanminiato.it o tramite canali social)

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate