Maltempo nell'Aretino, allagamenti e frane nella notte: circa 70 interventi dei vigili del fuoco

Cronaca Arezzo
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Situazione critica in Valtiberina, due strade chiuse a Sansepolcro e frazione Montagna temporaneamente isolata. Disagi anche lungo la E45 per accumuli d'acqua nella galleria Madonnuccia

Una notte di piogge intense, allagamenti e frane ha interessato la provincia di Arezzo, con le maggiori criticità in Valtiberina. Sono circa 70 le richieste di intervento gestite dai vigili del fuoco nel corso della nottata. Numerose le situazioni ancora in fase di gestione, con il supporto del personale della Provincia e della Protezione civile.

Le condizioni più difficili si registrano a Sansepolcro, dove due strade sono state chiuse al traffico a causa di frane e smottamenti. Una frana ha interrotto il collegamento viario con la frazione Montagna, rimasta temporaneamente isolata. Stop alla circolazione anche lungo via Tiberina Nord, all'altezza dello svincolo per La Sgoluppa, dove alcuni movimenti franosi hanno compromesso la sicurezza della carreggiata.

Disagi anche sulla E45, in particolare nella galleria Madonnuccia nord, dove si sono verificati accumuli d'acqua sulla sede stradale. Nel corso della notte sono stati inoltre segnalati alberi e rami caduti, strade allagate e scantinati invasi dall'acqua. Per fronteggiare gli allagamenti, i soccorritori sono intervenuti anche con l'impiego di idrovore.

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