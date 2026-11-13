Maltempo in Toscana, Dika: "Grazie al nostro sistema regionale"

Resta alta l’attenzione in Toscana dopo le intense precipitazioni che continuano a interessare gran parte del territorio regionale, in particolare le province nord-occidentali e le zone montane. Il sistema regionale di Protezione Civile è impegnato nella gestione delle criticità provocate dalle ulteriori piogge, con interventi in corso per frane e smottamenti.

"Sono transitate le ondate di piena più intense dell’Ombrone Pistoiese, del Bisenzio e del Serchio - dichiara Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana - Fondamentale il ruolo delle casse di espansione di Ponte alle Vanne, attivate per contenere la piena dell’Ombrone pistoiese, insieme agli impianti idrovori entrati in funzione nelle aree interessate dalle precipitazioni. La situazione più critica si registra ora sul versante lucchese a Bagni di Lucca, dove le forti precipitazioni stanno provocando frane e smottamenti. Criticità anche sulla Montagna Pistoiese, con movimenti franosi che interessano le strade provinciali SP24 e SP20".

Sono stati giorni particolarmente impegnativi per la nostra regione, con precipitazioni eccezionali e picchi di oltre 450 millimetri di pioggia a Minucciano, in Garfagnana, e 300 millimetri all’Abetone dall’inizio della perturbazione. Cumulati importanti che hanno provocato un significativo innalzamento dei corsi d’acqua.

L’Ombrone Pistoiese ha raggiunto il livello record di 3,53 metri a Pontelungo, il Bisenzio ha visto transitare la piena tra Prato, Gamberame e San Piero a Ponti al primo livello di guardia, mentre il Serchio ha registrato una portata di 1.238 metri cubi al secondo a Borgo a Mozzano, con l’ondata di piena che ha poi raggiunto Lucca, San Giuliano Terme e Vecchiano, fino alla foce. Sul Serchio sta transitando un nuovo colmo di piena con una portata prevista inferiore rispetto alle precedenti ondate.

Lungo l’Arno, in considerazione delle intense piogge delle scorse ore e delle ondate di piena dei fiumi affluenti, previsti innalzamenti senza picchi significativi. Colmo di piena previsto nella mattina di domani all’interno delle soglie di riferimento.

"Voglio ringraziare tutte le donne e gli uomini che si sono impegnati senza sosta in queste ore, il sistema regionale di Protezione Civile, i volontari, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, i Consorzi di bonifica, il Genio Civile, i Comuni e il personale degli enti locali - ha concluso Dika - La Toscana ha dimostrato la forza del proprio sistema di risposta alle emergenze, grazie a un lavoro di squadra tra tutte le strutture coinvolte, fondamentale per intervenire tempestivamente e garantire la sicurezza delle nostre comunità".

Fonte: Ufficio stampa

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