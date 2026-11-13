Maltempo in Toscana, Dika: "Grazie al nostro sistema regionale"

Attualità Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Ancora alta l'attenzione, criticità in particolare sul versante Lucchese a Bagni di Lucca e sulla Montagna Pistoiese. "La Toscana ha dimostrato la forza del proprio sistema di risposta alle emergenze"

Resta alta l’attenzione in Toscana dopo le intense precipitazioni che continuano a interessare gran parte del territorio regionale, in particolare le province nord-occidentali e le zone montane. Il sistema regionale di Protezione Civile è impegnato nella gestione delle criticità provocate dalle ulteriori piogge, con interventi in corso per frane e smottamenti.

"Sono transitate le ondate di piena più intense dell’Ombrone Pistoiese, del Bisenzio e del Serchio - dichiara Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana - Fondamentale il ruolo delle casse di espansione di Ponte alle Vanne, attivate per contenere la piena dell’Ombrone pistoiese, insieme agli impianti idrovori entrati in funzione nelle aree interessate dalle precipitazioni. La situazione più critica si registra ora sul versante lucchese a Bagni di Lucca, dove le forti precipitazioni stanno provocando frane e smottamenti. Criticità anche sulla Montagna Pistoiese, con movimenti franosi che interessano le strade provinciali SP24 e SP20".

Sono stati giorni particolarmente impegnativi per la nostra regione, con precipitazioni eccezionali e picchi di oltre 450 millimetri di pioggia a Minucciano, in Garfagnana, e 300 millimetri all’Abetone dall’inizio della perturbazione. Cumulati importanti che hanno provocato un significativo innalzamento dei corsi d’acqua.

L’Ombrone Pistoiese ha raggiunto il livello record di 3,53 metri a Pontelungo, il Bisenzio ha visto transitare la piena tra Prato, Gamberame e San Piero a Ponti al primo livello di guardia, mentre il Serchio ha registrato una portata di 1.238 metri cubi al secondo a Borgo a Mozzano, con l’ondata di piena che ha poi raggiunto Lucca, San Giuliano Terme e Vecchiano, fino alla foce. Sul Serchio sta transitando un nuovo colmo di piena con una portata prevista inferiore rispetto alle precedenti ondate.

Lungo l’Arno, in considerazione delle intense piogge delle scorse ore e delle ondate di piena dei fiumi affluenti, previsti innalzamenti senza picchi significativi. Colmo di piena previsto nella mattina di domani all’interno delle soglie di riferimento.

"Voglio ringraziare tutte le donne e gli uomini che si sono impegnati senza sosta in queste ore, il sistema regionale di Protezione Civile, i volontari, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, i Consorzi di bonifica, il Genio Civile, i Comuni e il personale degli enti locali - ha concluso Dika - La Toscana ha dimostrato la forza del proprio sistema di risposta alle emergenze, grazie a un lavoro di squadra tra tutte le strutture coinvolte, fondamentale per intervenire tempestivamente e garantire la sicurezza delle nostre comunità".

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Toscana
Attualità
13 Novembre 2026

Consorzio di Bonifica Medio Valdarno: gestiti oltre 397mila metri cubi d'acqua dagli impianti idrovori

Prosegue l’attività del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno per la gestione e il monitoraggio delle conseguenze dell’ondata di maltempo che ha interessato il territorio comprensoriale. L’allerta arancione prosegue per [...]

Toscana
Attualità
13 Novembre 2026

Sciopero Autolinee Toscane: il 20 novembre corse a rischio

Autolinee Toscane informa che venerdì 20 novembre il servizio urbano ed extraurbano di tutta la toscana potrebbe subire ritardi o cancellazioni di corse a causa dell’adesione di FILT CGIL e [...]

Toscana
Attualità
13 Novembre 2026

Legge di Bilancio, Comuni preoccupati:​ "Risorse insufficienti per sostenere spesa corrente"

Preoccupazione per la Legge di Bilancio e per le ricadute sui bilanci comunali. Mentre è in discussione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato, Anci Toscana richiama l'attenzione sugli aumenti [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina