Maltempo Toscana, nel nord allerta arancione fino a mezzanotte

Dalle 18 codice giallo in altre zone. Prevista attenuazione sabato 14
In evoluzione la situazione del maltempo che sta interessando la nostra regione in queste ore, con una Toscana divisa nella giornata odierna in tre fasce, con il nord ancora interessato da allerta di colore arancio per rischio idrogeologico-idraulico, il centro da allerta di colore giallo, mentre il sud non presenta criticità.
La sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso per le prossime ore un’allerta che prevede il permanere del colore arancio per rischio idraulico fino alla mezzanotte di oggi 13 novembre, in Garfagnana, bacino del Serchio, zone del Bisenzio e Ombrone Pistoiese, allerta che invece dalle 18 di questo pomeriggio da arancio diventerà di colore giallo sul resto della Toscana del nord. L’allerta gialla si protrarrà fino alle 8 di domani sabato 14 novembre, fino a progressiva cessazione dei fenomeni. Nel Valdarno Inferiore fino alla costa resterà invece in vigore fino alle ore 14.
Ulteriori dettagli e indicazioni sui comportamenti da adottare sono disponibili nella sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana: www.regione.toscana.it/allertameteo.
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Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa
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