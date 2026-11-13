Manifestazioni degli studenti, il sindaco di Livorno: "Belli dè"

Il sindaco Luca Salvetti interviene sulle manifestazioni dei giovani studenti: "Da studente di liceo prima, da giornalista poi e da Sindaco adesso, quando ho visto giovani studenti sfilare in corteo, autogestire le scuole, riunirsi in assemblea per dibattere e discutere, la frase che mi è uscita spontanea è sempre stata la stessa: “Belli dè”.

Per il primo cittadino di Livorno "Non si tratta di una reazione di circostanza o frutto di ragionamenti articolati, ma semplicemente l'esternazione di una sensazione positiva, a pelle, nel vedere ragazzi e ragazze che crescono, si interrogano, prendono posizione e partecipano in maniera consapevole alla formazione delle proprie coscienze e del proprio destino".

"Tutto questo - sottolinea il sindaco - l’ho avvertito con più intensità in queste ultime settimane tra manifestazioni di piazza e occupazioni delle scuole cittadine".

Nel confronto tra chi interpreta questo attivismo come sviluppo del senso civico e voglia di far sentire la propria voce su temi collettivi e chi lo cataloga come semplice forma di protesta che interrompe il diritto allo studio e crea caos, Salvetti si schiera "inequivocabilmente tra i primi".

"Le manifestazioni a cui stiamo assistendo sono spinte dal desiderio di partecipazione attiva - prosegue il sindaco - di affermazione della propria autonomia di pensiero, di forme aggregative alternative, di autogestione dei propri spazi e di denuncia di problemi reali".

Secondo Salvetti, gli adulti e in generale la società devono prenderne atto. "Le generazioni più giovani restano ai margini della politica (per varie ragioni), ma non smettono di esprimere istanze, più o meno consapevolmente, più o meno “mediate” nelle forme e nei linguaggi. È odioso quando si assumono atteggiamenti e posture da saggi predicatori nei loro confronti ed è odioso mettere il cappello su movimenti spontanei, diffusi, autogestiti. Proprio per questo ho sempre preferito limitare al massimo i commenti e le valutazioni, se non quando richiesto in maniera esplicita".

Salvetti sottolinea che "Il seguire le vicende dei giovani" per lui ha sempre voluto dire "provare a mettermi nei loro panni in punta di piedi senza essere invadenti e fuori luogo. L’ho fatto durante il periodo del Covid, durante le proteste per le condizioni delle scuole, nei momenti delle marce per la pace e di recente nella grande mobilitazione per il carovita e per le spese militari che tolgono risorse e prospettive al settore scuola".

Il primo cittadino di Livorno conclude affermando che "Le occupazioni in atto possono essere un'occasione per rilanciare il protagonismo dei giovani. Ciò deve sì avvenire tutelando i diritti, evitando inconcepibili vandalismi e individuando un tempo oltre il quale la mobilitazione deve evolvere verso altre forme che riconsegnino lo spazio delle scuole all’irrinunciabile diritto per tutti all’istruzione e alla crescita culturale. Ma deve avvenire perché è avvenuto per tutte le generazioni e perché alla fine ha regalato nuove consapevolezze e persone migliori".

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