Montespertoli verso la certificazione 'Comune amico della famiglia'

Montespertoli fa un nuovo passo per diventare “Comune amico della famiglia”. Con la delibera di ottobre la Giunta comunale ha nominato la Commissione interdisciplinare per le politiche familiari. Il percorso nazionale prevede questo organismo tra i passaggi obbligatori per ottenere il marchio “Family in Italia”, rilasciato dalla Provincia Autonoma di Trento. Il cammino era iniziato ad aprile con l’adesione al Network nazionale dei Comuni amici della famiglia e ora si entra nella fase operativa. La Commissione dovrà approfondire e aggiornare le proposte del Comune sulle politiche familiari, dare pareri consultivi e affiancare l’amministrazione nella stesura e nell’aggiornamento del Piano degli interventi per le famiglie.

La composizione mette insieme istituzioni, servizi e associazioni. Ne fanno parte l’assessora all’Istruzione, famiglie, infanzia, sanità e solidarietà Daniela Di Lorenzo l’assessora alla Cultura, turismo, gemellaggi e tradizioni popolari, Annalisa Giotti l’assessore allo Sport, commercio, attività produttive e politiche del lavoro Paolo Vignozzi e l’assessora all’Inclusione, politiche abitative, politiche giovanili e pari opportunità. Ottavia Viti. A loro si aggiungono il coordinatore provinciale dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose, un rappresentante della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, un rappresentante di Famiglie Arcobaleno in Toscana e la responsabile del Settore Servizi alla Persona, Cristina Gabbrielli, affiancata dai funzionari degli uffici coinvolti.

Ma cosa significa essere un “Comune amico della famiglia”? La certificazione nasce dall’esperienza del Trentino, che da anni lavora sulle politiche per il benessere familiare. Nel 2017 la Provincia Autonoma di Trento, il Comune di Alghero e l’Associazione Nazionale Famiglie Numerose hanno fondato il Network nazionale, aperto a tutti i Comuni italiani che vogliono mettere le famiglie al centro delle proprie scelte. L’idea di fondo è guardare alla famiglia come a una risorsa della comunità, capace di generare coesione e benessere e non soltanto come destinataria di servizi assistenziali. Il percorso è volontario. Per ottenere il marchio il Comune deve rispettare una serie di requisiti in cinque ambiti: programmazione e verifica delle politiche, servizi alle famiglie, tariffe, ambiente e qualità della vita, comunicazione. Al centro c’è il Piano comunale per la famiglia, cioè lo strumento con cui Sindaco e Giunta, con il supporto della Commissione interdisciplinare, stabiliscono le azioni da realizzare. Queste azioni vengono poi attuate e monitorate nel tempo. Il marchio non è un traguardo raggiunto una volta per tutte: è un impegno che il Comune si assume verso i propri cittadini e che va rinnovato con risultati concreti.

“Vogliamo che Montespertoli sia un territorio accogliente, dove le famiglie trovino servizi integrati e opportunità rispondenti ai loro bisogni”, dichiara l’Assessora Daniela Di Lorenzo. “La Commissione è il luogo in cui istituzioni, servizi sociosanitari e associazioni lavoreranno insieme. Abbiamo scelto di coinvolgere realtà diverse perché le famiglie di oggi sono diverse e ognuna merita di sentirsi parte della comunità. Il prossimo obiettivo è costruire insieme il Piano per le famiglie, che sarà la base per chiedere la certificazione.”

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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