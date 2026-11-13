Recital per le scuole al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Il 27 novembre al Ridotto del Teatro del Popolo di Castelfiorentino, un recital dedicato agli studenti e ai docenti degli Istituti superiori del territorio. Un pensiero particolare all'Enriques, dopo i recenti danneggiamenti. La musica come occasione di incontro, vicinanza e condivisione

La musica come linguaggio capace di avvicinare le persone, creare occasioni di incontro e restituire centralità alla cultura nella vita di una comunità. Nasce da questa idea il recital pianistico "Il Pianoforte Romantico", promosso dall'Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni di Empoli, che vedrà protagonista il Maestro Alessio Cioni venerdì 27 novembre 2026, alle ore 21, al Ridotto del Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Non sarà soltanto una serata dedicata alla grande letteratura pianistica europea. L'iniziativa porta con sé un significato preciso: dedicare un appuntamento musicale agli studenti, ai docenti e alle comunità scolastiche di tutti gli Istituti di istruzione secondaria superiore del Circondario Empolese-Valdelsa. Un invito rivolto al mondo della scuola, nella convinzione che la cultura non sia un elemento accessorio della formazione, ma una componente essenziale della crescita individuale e collettiva.All'interno di questa dedica territoriale, l'Orchestra ha voluto riservare un'attenzione particolare all'Istituto di Istruzione Superiore Federigo Enriques di Castelfiorentino, recentemente interessato da gravi danneggiamenti. Un pensiero rivolto alla sua comunità scolastica, agli studenti, al personale e alle famiglie, in un momento nel quale la vicinanza delle istituzioni culturali e della cittadinanza può contribuire a riaffermare il valore della scuola come luogo di educazione, relazione e futuro.

La Dirigente scolastica, prof.ssa Barbara Degl'Innocenti, ha accolto con gratitudine la dedica e confermato la propria partecipazione al concerto. La sua presenza rappresenterà anche un segno di condivisione di un'iniziativa che intende andare oltre il singolo evento, mettendo in relazione il mondo della musica con quello dell'istruzione.

La scelta di dedicare il concerto alle scuole nasce dalla volontà di riconoscere il ruolo che esse svolgono ogni giorno nella costruzione della comunità. Non una celebrazione formale, ma un invito a ritrovarsi attorno a un'esperienza culturale accessibile e condivisa, nella quale studenti, insegnanti e famiglie possano essere protagonisti come pubblico.

La grande musica romantica al centro della serata

Sul palcoscenico del Ridotto del Teatro del Popolo salirà il pianista Alessio Cioni, insignito nel 2026 del Premio "Ferruccio Benvenuto Busoni" alla carriera e vincitore di importanti concorsi pianistici internazionali.

Il programma attraverserà alcune delle pagine più significative della tradizione musicale europea, con composizioni di Ludwig van Beethoven, Franz Schubert e Franz Liszt. Tre autori che, attraverso linguaggi e sensibilità differenti, hanno contribuito a trasformare il pianoforte in uno degli strumenti più rappresentativi della storia musicale occidentale.

Il recital si propone così anche come un'occasione di avvicinamento alla musica classica dal vivo, soprattutto per le giovani generazioni: un'esperienza di ascolto che permette di incontrare direttamente opere, interpreti e repertori che costituiscono una parte importante del patrimonio culturale europeo.

L'iniziativa è organizzata dall'Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni di Empoli e si svolge con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino e della Città Metropolitana di Firenze.

In un tempo in cui la scuola è chiamata ad affrontare difficoltà e trasformazioni, dedicare alla sua comunità una serata di musica significa riaffermare che educazione e cultura appartengono allo stesso orizzonte: quello di una società che investe nelle persone, nella conoscenza e nella possibilità di costruire insieme il proprio futuro.

Prenotazione obbligatoria. Contatti e prenotazioni orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com

Fonte: Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni di Empoli

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