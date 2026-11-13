Turismo e agricoltura, una conferenza per capirne la stretta relazione nell'Empolese Valdelsa

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Appuntamento lunedì 16 novembre alle 18, al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli.

Paesaggio, esperienze, prodotti e accoglienza”. È il tema della conferenza in programma lunedì 16 novembre alle 18 al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli di Via dei Neri.

Una panoramica sulla reciproca creazione di valore fra turismo e agricoltura nella Comunità d’Ambito Empolese Valdelsa e Montalbano, con i paesaggi rurali da una parte, capaci di rendere attrattive le destinazioni, e il turismo dall’altra, con nuove opportunità di reddito per le imprese agricole.

Fra i temi dell’incontro, le produzioni del territorio come base identitaria per la costruzione di occasioni esperenziali e le strategie da attuare per rendere più forte il connubio fra agricoltura e turismo, con l’obiettivo di aumentarne il valore territoriale.

Alla conferenza interverrano Leonardo Marras, assessore al turismo, alle politiche agricole e alle attività produttive della Regione Toscana, Brenda Barnini, presidente della Commissione sviluppo economico e rurale del Consiglio Regionale della Toscana, Daniele Vanni, sindaco di Vinci con delega al turismo dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, Giovanni Campatelli, sindaco di Certaldo con delega all'agricoltura dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, Alessandro Tortelli, Direttore scientifico del Centro Studi Turistici di Firenze

Fonte: Unione Empolese Valdelsa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
13 Novembre 2026

Nasce il Premio Cinematografico 'Città di Empoli'

Nasce il Premio Cinematografico “Città di Empoli”, una nuova iniziativa culturale promossa dall’Associazione Il CULTurale Cineclub Empolese, con l’obiettivo di valorizzare il cinema e rendere omaggio a personalità che si [...]

Empoli
Attualità
13 Novembre 2026

Giornata internazionale della prematurità, il San Giuseppe si tinge di viola

Messaggi di incoraggiamento: "Devi essere forte", "Forti sempre" e ancora "L'amore è forza della speranza" e poi bigliettini che raccontano l'esperienza personale: "Pesava 950 grammi adesso è una bellissima donna...anche [...]

Empoli
Attualità
13 Novembre 2026

Consiglio comunale a Empoli: si parla di rischio alluvioni, Keu, piscina, Scomodo e trasporto pubblico

Il Consiglio comunale di Empoli si riunirà giovedì 19 novembre 2026, alle 17 con eventuale prosecuzione alle 21. La seduta si terrà nella sala consiliare al primo piano del palazzo [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina