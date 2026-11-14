A Firenze la 43esima edizione degli Scudi di San Martino

Si è svolta oggi, nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio a Firenze, alla presenza delle autorità territoriali di Firenze e della Toscana, la 43esima edizione degli Scudi di San Martino.

Il prestigioso riconoscimento viene annualmente conferito a figure esemplari che si distinguono per atti di alto valore civico, coraggio straordinario e altruismo disinteressato. Ispirato ai valori di solidarietà e vicinanza al prossimo, il premio celebra l'eccellenza e il profondo senso del dovere di chi mette a repentaglio la propria incolumità per salvare vite umane, incarnando i più alti ideali civili.

Tra i protagonisti della cerimonia c’è stato il vigile del fuoco Luca Simone Chifari, in forza al Comando di Palermo. A consegnare il premio è stato il direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Toscana Alessandro Paola.

Il premio è stato attribuito al vigile del fuoco Chifari per un eroico intervento compiuto libero dal servizio, così descritto dalla motivazione ufficiale:

"Libero dal servizio, il V.E. Chifari si prodigava per soccorrere alcune persone impossibilitate ad uscire dalla propria abitazione, a seguito di un grave incendio sviluppatosi in un edificio sito nel Comune di Santa Flavia (PA). Nella circostanza, il Comando di Palermo riceveva una richiesta di intervento per un incendio che aveva interessato il secondo e il terzo piano di una palazzina costituita da quattro piani fuori terra. Il V.E. Chifari, presente casualmente sul posto, dopo aver tempestivamente comunicato alla sala operativa notizie utili e dettagliate sulla situazione, si preoccupava di raggiungere l'appartamento interessato dalle fiamme, ma impossibilitato ad accedervi, tramite la palazzina adiacente, giungeva sul terrazzo a circa 2 metri dal balcone in cui si era rifugiato l'intero nucleo familiare che abitava l'immobile. Con la collaborazione di due persone, il V.E. Chifari riusciva ad evacuare due bambini e successivamente i genitori, mettendo a rischio la propria incolumità nella delicata operazione".

Presenti alla cerimonia autorità civili e militari, tra cui personale dell'Associazione Nazionale del Vigili del Fuoco della sezione di Firenze.

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