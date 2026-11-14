Aggressione nel carcere di Livorno, tre agenti al pronto soccorso

Nuovo episodio di violenza nel carcere di Livorno, dove tre agenti della polizia penitenziaria sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso dopo essere stati aggrediti da un detenuto di origini calabresi. L'accaduto si è verificato oggi nel reparto di alta sicurezza dell'istituto. A denunciare l'episodio è il sindacato Osapp, che torna a chiedere interventi urgenti per garantire la sicurezza del personale.

Secondo l'organizzazione sindacale, l'aggressione rappresenta l'ennesimo segnale delle difficoltà che interessano la casa circondariale livornese, dove da tempo vengono segnalate criticità organizzative e problemi nella gestione dei reparti.

A intervenire è Agostino Candia, vicesegretario regionale dell'Osapp, che descrive una situazione sempre più difficile, non soltanto nell'alta sicurezza ma anche nei settori di media sicurezza. Il sindacato denuncia il ripetersi di aggressioni ed emergenze operative, sottolineando come le problematiche interne si ripercuotano sulle condizioni di lavoro degli agenti.

L'Osapp riferisce di aver già segnalato le proprie preoccupazioni alla direzione dell'istituto e all'Amministrazione penitenziaria centrale, sollecitando una revisione dell'organizzazione dei reparti e l'adozione di misure concrete.

A preoccupare ulteriormente il sindacato è la prevista apertura del Padiglione D, che, secondo Candia, rischia di aggravare le difficoltà esistenti se non sarà accompagnata da adeguati interventi preventivi. Da qui la richiesta di affrontare con urgenza le criticità del carcere, prima che la situazione diventi ancora più difficile da gestire.

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