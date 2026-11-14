Crolla parte del tetto di una chiesa a Lucca, opera d'arte recuperata dai vigili del fuoco

Attualità Lucca
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Intervento dei vigili del fuoco questo pomeriggio, intorno alle 15, nella località di Brancoli, nel comune di Lucca, per mettere in salvo un'opera d'arte custodita all'interno della chiesetta di Sant'Andrea, dove è crollata una porzione del tetto.

Il cedimento della copertura aveva lasciato l'opera esposta alle intemperie e al rischio di possibili furti, rendendo necessario un intervento per garantirne la conservazione e la sicurezza.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Lucca, che ha provveduto al recupero e alla messa in sicurezza del bene artistico. Le operazioni si sono svolte alla presenza di un architetto e di un restauratore incaricati dalla Curia.

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