Da Gaza a Bagno a Ripoli: la nuova vita di una famiglia

La casa necessita ancora di alcuni lavoretti; i nuovi inquilini devono prendere le misure e organizzarsi nelle stanze; la quotidianità è ancora tutta da costruire. Ma la famiglia arrivata da Gaza per motivi sanitari ha iniziato la sua nuova vita ad Antella, nell’appartamento messo a disposizione dal Comune di Bagno a Ripoli con l’accoglienza curata dalla Fondazione Giovanni Paolo II per conto della Prefettura.

La famiglia, composta dalla mamma, dai quattro figli e dal nonno, è arrivata in Italia a giugno 2025 per permettere a uno dei bambini di essere seguito dall’AOU Meyer Irccs di Firenze. Il bimbo, 10 anni, ha riportato una grave disabilità motoria a seguito di un bombardamento.

Sono stati accompagnati in Italia attraverso un’operazione umanitaria congiunta coordinata dalla Cross, la struttura del Dipartimento della Protezione Civile italiano che coordina i soccorsi sanitari urgenti gestendo il trasferimento di pazienti in grandi emergenze nazionali o internazionali. Durante il ricovero del bambino al Meyer, gli altri membri della famiglia sono stati ospiti della struttura messa temporaneamente a disposizione per affrontare il periodo dell’emergenza.

Adesso è cominciata una fase diversa in una casa da cui ripartire. Tre bambini su quattro stanno già frequentando le scuole dell’Istituto Comprensivo Antonino Caponnetto. La più piccola, per richiesta della mamma, andrà all’asilo a partire da gennaio.

Gli adulti inizieranno quanto prima a imparare l’italiano, uno strumento fondamentale per muoversi con maggiore autonomia, comunicare con le persone e affrontare le necessità della vita quotidiana. Attorno alla famiglia si sta costruendo progressivamente una rete di servizi e di associazioni che li supporta nella quotidianità.

Su indicazione del Comune, è stato attivato per il bimbo di 10 anni un supporto educativo per l'inserimento scolastico di 60 ore con la cooperativa ARCA.

L’aspetto che caratterizza il progetto di accoglienza promosso dal Comune di Bagno a Ripoli e dalla Fondazione Giovanni Paolo II ha proprio questa peculiarità: alla famiglia accolta non viene dato solo un tetto, ma una rete di comunità che la accompagna dal passaggio dall’emergenza a una condizione di maggiore stabilità.

E la rete ripolese si è subito attivata: Calcit, Misericordia di Antella, Helios, Croce Rossa di Bagno a Ripoli, Caritas, il progetto “Un doposcuola grande come il mondo” di Antella hanno messo a disposizione le proprie forze materiali e umane.

La Fondazione Giovanni Paolo II – che si occupa di cooperazione internazionale e, in Italia, di progetti di accoglienza di famiglie di richiedenti asilo – li seguirà nelle questioni burocratiche e nelle necessità quotidiane, diventando un punto di riferimento durante il percorso. Saranno inoltre seguiti da un’operatrice di origine palestinese con esperienza nei progetti di accoglienza, che potrà svolgere anche un ruolo di mediazione linguistica e culturale.

“Dopo tante sofferenze, auguro a questa famiglia di trovare all’Antella un luogo che possano davvero chiamare casa – afferma il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti -. Noi ce la metteremo tutta per farli sentire parte di una comunità che li aspettava con grande emozione e che fin dalla notizia del loro arrivo si è attivata per farsi trovare pronta. Oggi comincia un nuovo capitolo e lo vivremo al loro fianco. Un ringraziamento alle associazioni, alle realtà e a tutte le persone che, sono sicuro, sapranno accogliere al meglio questa famiglia”.

“Da questa estate col Comune, col Meyer e con le associazioni stiamo lavorando per l’obiettivo di dare a questa famiglia, che ha affrontato e sta affrontando un percorso difficile, un tetto, ma soprattutto un futuro – sottolinea Stefano Ermini, responsabile accoglienza e progetti speciali della Fondazione Giovanni Paolo II -. Qui a Bagno a Ripoli attorno a questo nucleo familiare si è sviluppato un progetto di comunità di cui fanno parte tanti attori, ognuno con un ruolo preciso, ma uniti allo scopo di accogliere e integrare. Siamo grati alla Prefettura di Firenze che ha attivato una convenzione con la Fondazione per accogliere questa famiglia. Ora inizia davvero il nuovo sentiero per mamma, nonno e i bambini, supportati da una comunità intera”.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa