Empoli Città del Natale, si accende la festa: tutti gli appuntamenti

Anche per quest'anno Empoli diventa la Città del Natale per la gioia di grandi e piccini: il via è stato dato quest'oggi con l'accensione dell'Albero di Natale più grande d'Italia in piazza della Vittoria e le proiezioni della 'Fabbrica di Natale' in piazza Farinata degli Uberti.

A presentare la serata è stata Radio Lady, emittente del gruppo XMediaGroup Srl, ancora una volta voce dell'inizio del natale empolese con Cristina Ferniani e Freddy Lavezzo ai microfoni.

Il sindaco Alessio Mantellassi ha tagliato il nastro per l'avvio ufficiale della kermesse che andrà avanti fino al 10 gennaio 2027, con tanti nuovi appuntamenti ricchi di divertimento e spensieratezza. All'evento ha partecipato anche iil presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sottosegretario Bernard Dika e la consigliera regionale Brenda Barnini.

Ecco le parole del sindaco nell'avvio della manifestazione: "Aspettavamo questo momento da tempo e in tanti fuori dal nostro territorio si dicono appassionati frequentatori di Empoli Città del Natale. E allora quest'anno l'associazione Centro Storico ha fatto un grande lavoro di concerto con l'amministrazione nel tavolo di co-progettazione per rinnovare le tante attrazioni. Le famiglie e i commercianti sono i protagonisti di questa iniziativa, non ci stancheremo mai di dirlo. Ed è per questo che ci sono nuovi appuntamenti per i più piccoli, nuovi luoghi da frequentare come l'ex Cinema La Perla e l'Antico Ospedale San Giuseppe, e l'ambizione di raggiungere anche quest'anno grandi numeri di affluenza. È così che si tutela un centro storico, facendolo conoscere oltre la nostra cerchia, garantendo un commercio di qualità e sappiamo che questa è una caratteristica che gli imprenditori di Empoli garantiscono ogni anno. Grazie alla macchina organizzatrice, all'associazione Centro Storico, agli sponsor e a tutti i supporter Per il resto, non posso che augurare un inverno di serenità e un Natale in armonia. Godiamoci questi giorni con gioia, guardiamo la città con lo stupore degli occhi dei bambini".

Tutte le info su attrazioni, programmi e iniziative al sito empolicittadelnatale.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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