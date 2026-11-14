Furto sacrilego a Carmignano, sparite pissidi con ostie consacrate

Due pissidi contenenti ostie consacrate sono state rubate dall’Oratorio della Compagnia di San Luca Evangelista a Carmignano, in provincia di Prato. I responsabili del furto, al momento sconosciuti, hanno sottratto gli oggetti sacri dal tabernacolo della chiesa, che fa parte della diocesi di Pistoia. La pisside è un recipiente sacro, generalmente a forma di coppa e dotato di coperchio, utilizzato nella liturgia cattolica per custodire le ostie consacrate destinate alla comunione dei fedeli.

L’episodio ha provocato sconcerto e amarezza nella comunità ecclesiastica. La diocesi pistoiese ha condannato l’accaduto, evidenziando come la sottrazione delle ostie consacrate rappresenti un’offesa particolarmente grave alla sensibilità dei fedeli, poiché riguarda l’Eucaristia, elemento fondamentale della fede cristiana.

Sulla vicenda è intervenuto anche il vescovo di Pescia e Pistoia, Augusto Mascagna, che ha disposto l’applicazione delle procedure previste dalla normativa ecclesiastica. Le autorità competenti sono state coinvolte per gli accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto.

In segno di solidarietà e vicinanza alla comunità religiosa di Carmignano, il vescovo presiederà una celebrazione eucaristica nell’Oratorio di San Luca venerdì 20 novembre, alle 16.30.

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