Gaza, Medici Firenze: "Bombardare gli ospedali significa colpire il diritto alla salute"

Ancora un ospedale colpito, ancora vite spezzate, ancora un medico ucciso mentre svolge il proprio lavoro. Non possiamo permettere che queste tragedie diventino una consuetudine, non possiamo assuefarci. Esprimiamo il nostro cordoglio per le vittime del bombardamento dell’ospedale Nasser di Khan Yunis e la nostra vicinanza ai familiari e ai colleghi. Gli ospedali devono essere luoghi protetti, dedicati esclusivamente alla cura delle persone”.

È quanto dichiara Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze, dopo l’attacco israeliano all’ospedale Nasser, che ha provocato sei morti e numerosi feriti.

“Colpire una struttura sanitaria significa privare un’intera popolazione della possibilità di ricevere cure, interrompere interventi e compromettere servizi essenziali - continua Dattolo -. Ci associamo all’appello del presidente della nostra Federazione nazionale Filippo Anelli, che ha richiamato la comunità internazionale al rispetto del diritto internazionale umanitario e delle Convenzioni di Ginevra, chiedendo protezione per ospedali e operatori sanitari”.

“Ieri, a Madrid, Anelli ha presentato il Manifesto ‘Medici e Pace’. Un messaggio che condividiamo pienamente: ogni atto medico - sottolinea il presidente dell’Ordine - è un atto di pace. Lo testimoniano i colleghi che continuano a curare a Gaza, nonostante i pericoli e la drammatica carenza di risorse. A loro va la nostra solidarietà e gratitudine”.

“È indispensabile garantire la sicurezza del personale sanitario e di chi viene assistito, l’accesso agli aiuti e la continuità dell’assistenza. Nessun paziente e nessun medico dovrebbero rischiare la vita”, conclude Dattolo.