Ghezzi (Empoli del Fare): "Come si contano le presenze turistiche in città durante il Natale?"

Il gruppo consiliare Empoli del Fare, tramite la capogruppo Claudia Ghezzi, ha inoltrato alla segreteria generale del Comune una "Domanda di Attualità" (che riportiamo di seguito), "in riferimento alle presenze durante l'evento Empoli Città del Natale" con "richiesta di comunicazione al Consiglio Comunale del 19 novembre 2026".

"Premesso che:

- in data 10/11/2025, in un Comunicato presente sul sito del Comune di Empoli, il Sindaco Alessio Mantellassi dichiara:” …il commercio locale è pronto ad aprire le porte dei suoi negozi alle migliaia di persone che giungeranno nelle prossime settimane”;

- nello stesso Comunicato, Giovanni Preti e Nicola Nardini dell’Associazione Centro Storico, affermano: “Con il riconoscimento delle 900mila presenze siamo lieti di accogliere questa certificazione ufficiale perché la città di Empoli se lo merita e punta ad arrivare a un milione di presenze, soprattutto in vista dell’edizione straordinaria del decennale di Empoli Città del Natale dove tutto il commercio sarà protagonista per il disegno della città. I dati delle prenotazioni turistiche di circa un mese fa porta a quasi 100 pullman turistici prenotati per il periodo natalizio, con una base di crescita esponenziale da fuori regione. Ci aspettiamo che cresca anche il numero delle famiglie che giungerà con mezzi autonomi.”;

- il sito comunale riporta: “Il successo delle passate edizioni ha consolidato Empoli come una delle mete natalizie più suggestive della Toscana, grazie a un’atmosfera accogliente, e a un programma ricco di eventi.”

- in data 12/12/2024 un Comunicato sul sito del Comune di Empoli riporta: ”Ferrara, Latina, Bolzano, da tutta la Toscana, Roma, Milano, Napoli: sono alcune delle città dei turisti che hanno scelto di venire a scoprire “Empoli città del Natale.”;

Tutto ciò premesso, per chiedere al Sindaco che la presente venga acquisita quale Domanda di Attualità sulle presenze turistiche all’evento Empoli Città del Natale che quest’anno si inaugurerà il 14 novembre e che egli riferisca nella consiliare del 19 novembre 2026

1. in che modo vengono acquisite le informazioni circa il numero degli autobus e dei passeggeri che tramite questi mezzi giungono a Empoli in occasione di Empoli Città del Natale;

2. quali sono gli strumenti che questa Amministrazione utilizza per avere contezza certa delle presenze turistiche che giungono in città, anche in modo autonomo, nei due mesi degli eventi di Musica, Teatro, Laboratori e Musei in occasione di Empoli Città del Natale;

3. quali siano gli “eventi” che gli anni passati hanno registrato una maggiore presenza di pubblico per cui gli organizzatori hanno ritenuto di riproporli gli anni successivi e come tale maggiore presenza è stata rilevata;

4. come questa Amministrazione si fa promotrice delle ricchezze culturali e museali del nostro territorio affinché i “tanti turisti” che visitano la nostra città in occasione di Empoli città del Natale possano godere anche delle altre nostre attrazioni".

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