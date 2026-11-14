Giornata mondiale del diabete, in Toscana più pazienti ma meno ricoveri e mortalità

In Toscana aumentano le persone con diabete, ma diminuiscono i ricoveri per alcune delle complicanze più gravi e cala la mortalità. È quanto emerge dall'analisi dell'Agenzia regionale di sanità (Ars), che mette a confronto i dati del periodo 2019-2025 e documenta un miglioramento degli indicatori relativi ai ricoveri e alla mortalità. I numeri vengono diffusi in occasione della giornata mondiale del diabete.

Tra il 2019 e il 2025 i ricoveri per scompenso cardiaco tra gli assistiti con diabete scendono del 30,6%, quelli per amputazione del 25,7% e quelli per eventi cardio-cerebrovascolari del 14,9%. Nello stesso periodo la mortalità si riduce del 7,2%.

Un miglioramento che si registra mentre cresce la diffusione del diabete nella popolazione: le persone con diagnosi sono passate da circa 228mila nel 2016 a 257mila nel 2025, pari a 74 ogni mille abitanti. Anche tenendo conto dell'età della popolazione, il tasso cresce da 58 a 62 per mille. L'aumento può riflettere diversi fattori, tra cui gli effetti diretti e indiretti della pandemia, come la maggiore sedentarietà, ma anche una maggiore capacità di intercettare casi prima non diagnosticati. Si stima infatti che fino a una persona con diabete su quattro possa non sapere di avere la malattia.

“La Toscana dimostra che investire nella sanità pubblica, nella prevenzione e nell’innovazione significa ottenere risultati concreti per la salute dei cittadini – commenta Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana –. Nonostante l’aumento delle persone con diabete, diminuiscono i ricoveri per gravi complicanze e si riduce la mortalità. È un segnale importante, che ci incoraggia a proseguire nel rafforzamento della nostra rete sanitaria territoriale. Ma la sfida si vince soprattutto con la prevenzione – aggiunge il presidente –, per questo stiamo lavorando anche all'aggiornamento della Piramide alimentare toscana, promuovendo una corretta alimentazione e stili di vita sani. Il nostro obiettivo è chiaro: una Toscana che non si limiti a curare la malattia, ma che investa sempre di più nella salute e nella qualità della vita delle persone”.

Una rete prevalentemente pubblica, tra medici di famiglia e specialisti

Il percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale regionale (PDTA), approvato nel 2020, prevede che la maggior parte delle persone con diabete di tipo 2 stabile sia seguita dai medici di medicina generale, con il supporto dell'infermiere di famiglia e comunità. Ai centri diabetologici fanno riferimento le persone con diabete di tipo 1, le donne con diabete gestazionale e i pazienti con situazioni più complesse. Nel 2025 il 70% delle persone con diabete è stato seguito dal solo medico di famiglia, mentre il 30% ha effettuato almeno una visita diabetologica specialistica.

L'assistenza specialistica è in larga prevalenza pubblica: solo il 15% delle visite diabetologiche avviene in regime privato puro e il 4% in libera professione intramoenia. Anche il 95% degli esami ematici di controllo è eseguito nei laboratori pubblici. Le Case di comunità e il teleconsulto possono rafforzare ulteriormente il raccordo tra i professionisti.

“Il dato più significativo è che, pur in presenza di un numero crescente di persone con diabete, osserviamo una riduzione dei ricoveri per complicanze importanti e della mortalità – commenta Paolo Francesconi, dirigente del Settore sanitario di Ars Toscana –. Sono risultati incoraggianti, che indicano progressi nella presa in carico e nella qualità dell'assistenza. Occorre però continuare a monitorare gli indicatori, rafforzare la diagnosi precoce e migliorare l'adesione ai controlli raccomandati: una parte delle persone con diabete non effettua ancora tutti gli accertamenti previsti. L'integrazione tra medici di famiglia, specialisti e infermieri, insieme all'accesso alle terapie più recenti e alla telemedicina, rappresenta una leva importante - aggiunge Francesconi - per rendere le cure più vicine alle persone. I dati servono proprio a questo: capire dove stiamo migliorando e dove dobbiamo intervenire ancora”.

Farmaci innovativi, sensori e 16mila televisite

Nella cura del diabete cresce l'impiego di farmaci di nuova generazione, in linea con le più recenti raccomandazioni cliniche, come gli inibitori SGLT-2 e gli agonisti recettoriali del GLP-1, che offrono benefici anche nella protezione cardiovascolare e renale. La Nota AIFA 100 consente anche ai medici di medicina generale di prescrivere i medicinali compresi nel relativo ambito di applicazione, favorendo l'accesso alle terapie sul territorio.

Si diffondono inoltre le tecnologie per il monitoraggio continuo del glucosio: la grande maggioranza delle persone con diabete di tipo 1 utilizza sensori e sistemi integrati con microinfusori. Sono circa 20mila, invece, le persone con diabete di tipo 2 in terapia insulinica che utilizzano sensori per il monitoraggio della glicemia.

Nel 2025 le televisite diabetologiche sono state circa 16mila, pari al 13% dei controlli. I dati mostrano percentuali simili di raggiungimento degli obiettivi di emoglobina glicata tra televisite e visite in presenza, pur senza dimostrare da soli l'equivalenza dei due percorsi. La televisita rappresenta così uno strumento aggiuntivo per garantire continuità assistenziale, anche alle persone più fragili o con difficoltà negli spostamenti.

Più controlli, ma resta spazio per migliorare

L'adesione ai controlli raccomandati è in crescita, ma rimane un margine di miglioramento. La quota di assistiti che effettua almeno quattro dei cinque controlli previsti sale dal 22,7% del 2019 al 27,2% del 2025. In particolare, l'esame dell'emoglobina glicata passa dal 63,1% al 66,4%, mentre quello della microalbuminuria, utile a individuare precocemente il danno renale, cresce dal 28% al 40,3%.

A supporto del monitoraggio della qualità dell'assistenza c'è il cruscotto informatico Ars PrOTer-MaCro, che consente ai professionisti di seguire nel tempo gli indicatori clinici e verificare l'andamento delle proprie performance, individuando gli aspetti sui quali intervenire.

Pazienti protagonisti

Un ruolo importante è svolto anche dalla partecipazione delle persone con diabete attraverso la Federazione Toscana Diabete, che riunisce 21 associazioni. La Federazione collabora alla definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici regionali, contribuisce a promuovere l'equità nell'accesso alle cure e sostiene iniziative di prevenzione e sensibilizzazione sugli stili di vita.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa