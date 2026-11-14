Il pianista Alessio Cioni porta le melodie ungheresi a Castelfiorentino

Il fascino della musica ungherese, il virtuosismo romantico e una delle più importanti pagine della letteratura pianistica: sarà nel segno di Franz Liszt il recital «Il Pianoforte Romantico», in programma venerdì 27 novembre, alle ore 21, al Ridotto del Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Protagonista della serata sarà il pianista Alessio Cioni, nell'appuntamento promosso dall'Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni di Empoli.

Il concerto assume un significato particolare per il territorio: è infatti dedicato agli studenti, ai docenti e alle comunità scolastiche dell'Empolese-Valdelsa, con un pensiero speciale rivolto all'Istituto Federigo Enriques di Castelfiorentino, recentemente interessato da gravi danneggiamenti. Un'iniziativa che intende esprimere vicinanza attraverso la musica, riconoscendo nella scuola un presidio fondamentale di cultura, formazione e vita collettiva.

Il programma propone un percorso attraverso il grande repertorio romantico, con musiche di Beethoven, Schubert e Liszt. Proprio a quest'ultimo compositore è riservato uno spazio centrale, con la Prima e la Terza Rapsodia Ungherese e la celebre Sonata in si minore. Le Rapsodie Ungheresi rappresentano alcune delle espressioni più caratteristiche della scrittura pianistica lisztiana. Ispirandosi a melodie, ritmi e suggestioni della tradizione musicale ungherese, Liszt costruisce pagine di straordinaria vitalità, nelle quali si alternano slancio danzante, contrasti improvvisi, momenti di intensa cantabilità e passaggi di travolgente virtuosismo. Un universo sonoro che restituisce tutta la dimensione teatrale e popolare del suo linguaggio. Di tutt'altra profondità espressiva, ma altrettanto rappresentativa della grandezza del compositore, è la Sonata in si minore, capolavoro del 1853 e una delle opere più impegnative dell'intero repertorio pianistico. Una composizione monumentale, nella quale temi e trasformazioni musicali si intrecciano in un'unica grande architettura, richiedendo all'interprete una particolare maturità tecnica ed espressiva.

Nato a Empoli, Alessio Cioni si è diplomato in pianoforte nel 1999 all'Istituto Musicale «Rinaldo Franci» di Siena con il massimo dei voti, la lode e la menzione d'onore. Nel corso della sua formazione ha studiato con importanti interpreti internazionali ed è stato premiato in numerosi concorsi prestigiosi, tra cui il Concorso Pianistico Internazionale «Ferruccio Busoni» di Bolzano e i concorsi internazionali di Pinerolo e Belgrado, nei quali ha conquistato il primo premio assoluto e premio speciale del pubblico.

Il suo rapporto con Liszt è testimoniato anche da una significativa attività interpretativa dedicata al compositore ungherese. Una testimonianza è offerta dalla sua esecuzione della Rapsodia Ungherese n. 6, disponibile su YouTube: guarda il video dell'esecuzione di Alessio Cioni. Una pagina che mette in luce il controllo del suono, la precisione ritmica e la forza espressiva del suo pianismo. Nel 2026 gli è stato conferito il Premio «Ferruccio Benvenuto Busoni» alla carriera.

Con questo appuntamento l'Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni rinnova il proprio impegno nella diffusione della cultura musicale e nella promozione di occasioni di incontro per il territorio. La dedica alle scuole e all'Istituto Enriques rappresenta un invito a ritrovare nella musica un linguaggio di condivisione e partecipazione.

L'iniziativa si svolge con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze e del Comune di Castelfiorentino.

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