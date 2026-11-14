Inaugurata la Mostra del Tartufo Bianco a San Miniato

Il tartufo bianco torna protagonista a San Miniato, in provincia di Pisa, con tre fine settimana dedicati alla gastronomia, alla cultura e alle tradizioni locali. È stata inaugurata oggi la 55esima Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi, che animerà il centro storico nei weekend del 14 e 15, 21 e 22 e 28 e 29 novembre, con degustazioni, incontri, spettacoli e iniziative dedicate alle eccellenze del territorio.

L'edizione 2026 si presenta con una veste rinnovata e un progetto che punta a valorizzare non soltanto il tartufo bianco, ma anche le produzioni agricole, vitivinicole e artigianali dei 30 Comuni delle Colline Sanminiatesi. Un percorso che coinvolge le piazze e le strade del centro storico, trasformandole in spazi espositivi dedicati alle specialità locali e alla promozione turistica.

La cerimonia inaugurale si è svolta all'Auditorium Crédit Agricole di piazza Buonaparte, alla presenza del sindaco Simone Giglioli, della vicesindaca Azzurra Bonaccorsi e della presidente della Fondazione San Miniato Promozione Azzurra Gronchi. La mattinata è proseguita con il corteo storico, accompagnato da musici e sbandieratori, e con il tradizionale taglio del nastro in piazza del Popolo.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Alba Alberto Gatto, a testimonianza del legame tra due territori accomunati dalla tradizione tartuficola. "La Mostra è un'occasione importante di promozione per San Miniato e per l'intero comprensorio delle Colline Sanminiatesi, con ricadute positive sul tessuto economico e produttivo locale", ha dichiarato Giglioli, sottolineando l'importanza della collaborazione tra Toscana e Piemonte.

Il cuore della manifestazione è piazza del Popolo, dove i tartufai incontrano il pubblico per raccontare la ricerca del tartufo bianco, le caratteristiche del prodotto e il suo rapporto con l'ambiente. In piazza della Repubblica trovano spazio le specialità gastronomiche dei 30 Comuni, insieme ad attività e degustazioni dedicate anche ai più piccoli. I Loggiati di San Domenico ospitano invece le aziende vinicole e il Mercato della Terra, mentre in piazza del Bastione l'Officina del Tartufo propone dimostrazioni culinarie e incontri con gli chef.

Spazio anche all'artigianato, con il Mercatino delle Arti e dei Mestieri in programma la domenica tra piazza Mazzini e via Vittime del Duomo.

Tra le novità della 55esima edizione figura una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale, tema strettamente legato alla salvaguardia degli ecosistemi nei quali cresce il tartufo bianco. In piazza Dante è stato allestito lo spazio "Città e Futuro", dedicato alle energie rinnovabili, all'efficienza energetica e alla tutela dell'ambiente, con la partecipazione di LGS Group ed Estra.

Il programma comprende anche incontri con personaggi del mondo della gastronomia e della divulgazione. Tra gli ospiti lo chef Alessandro Borghese, protagonista del primo weekend, e Licia Colò, attesa nel secondo fine settimana per un appuntamento dedicato ai cambiamenti climatici e al futuro del tartufo bianco, insieme al fotografo e documentarista Luca Bracali.

"Abbiamo voluto dare a questa 55ª edizione una nuova identità, un'immagine rinnovata e, soprattutto, una visione più ampia", ha spiegato la presidente della Fondazione San Miniato Promozione, Azzurra Gronchi. L'obiettivo, ha aggiunto, è valorizzare non soltanto il tartufo, ma anche "i tartufai, i produttori, i vignaioli, le tradizioni e le persone che ogni giorno custodiscono l'identità di questa terra".

La manifestazione, accompagnata da una campagna promozionale che ha raggiunto anche Bruxelles, proseguirà fino a domenica 29 novembre, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di San Miniato e delle Colline Sanminiatesi come destinazione per il turismo enogastronomico e culturale.

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