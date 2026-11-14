Maltempo, danni a Bagni di Lucca: "Al lavoro ininterrottamente per risolvere le criticità"

"Il bel tempo di queste ore ha favorito i lavori di ripristino sul territorio comunale, duramente colpito ieri dall’emergenza maltempo. La situazione, però, rimane critica". Così in una nota il Comune di Bagni di Lucca, dopo le forti precipitazioni che si sono abbattute provocando danni sul territorio, raggiunto per un sopralluogo nella giornata di ieri anche dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Dall'amministrazione viene reso noto che sono in corso gli interventi di pulizia delle strade comunali e provinciali: "Tutti gli operai e i volontari sono all’opera per cercare di rimuovere fango e detriti dalle carreggiate. Uno sforzo collettivo notevole, che però ha comportato naturali disagi alla circolazione dei mezzi.

Anas sta lavorando per riaprire la SS12 dell’Abetone e del Brennero nei pressi del cimitero di Ponte a Serraglio dove ieri un grosso movimento franoso, nel territorio comunale di Borgo a Mozzano, ha comportato l’interdizione al traffico in entrambe le direzioni. A complicare ulteriormente il quadro, nuove segnalazioni di frane avvenute nella mattinata: una a Montefegatesi, due a Benabbio, altre due nel Capoluogo (in loc. Solcini e al Moro).

Il Comune, intanto, ha raggiunto tutte le 11 persone isolate grazie all’ausilio dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino e Speleologico Italiano. Si stanno effettuando sopralluoghi anche per far rientrare nelle loro abitazioni i 15 cittadini evacuati. La priorità, ora, sono soprattutto le due famiglie che non hanno trovato sistemazione in maniera autonoma, ma sono in albergo o ospiti della Croce Rossa Italiana – Comitato di Bagni di Lucca.

Come se non bastasse, - proseguono dal Comune - alle ore 4 di stanotte (sabato 14 novembre) un Tir si è incastrato, dopo aver infranto il divieto, all’incrocio del semaforo nella frazione di Ponte a Serraglio richiedendo l’intervento sul posto dei carabinieri e dell’autogru. La strada è rimasta chiusa e l’intervento si è concluso alle ore 10 di stamani".

"Stiamo lavorando ininterrottamente – dice il sindaco del Comune di Bagni di Lucca Paolo Michelini – per risolvere tutte le criticità segnalate, l’intera macchina è operativa. Ringrazio davvero tutti gli Amministratori, gli operatori, le ditte e i volontari impegnati per far fronte a questa emergenza che ha messo a dura prova soprattutto il nostro territorio con disagi e danni diffusi un po’ ovunque".

Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), rimasto aperto tutta la notte, è ancora attivo per ricevere segnalazioni contattando il numero 809911 oppure 3669045643 (reperibilità h24). Aperto anche il C.O.I. (Centro Operativo Intercomunale) dell’Unione dei Comuni della Mediavalle a Pian di Giovano. "In questo momento l’elicottero dei Vigili del Fuoco sta sorvolando il territorio termale per avere un quadro generale più preciso della situazione. A breve verranno riferiti i risultati delle verifiche".

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