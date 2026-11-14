Maltempo in Toscana, Dika: "Oltre 600 volontari attivati, proseguono gli interventi"

Proseguono in Toscana gli interventi del sistema regionale di Protezione Civile dopo le intense precipitazioni che hanno interessato gran parte del territorio. Nonostante l'attenuazione dei fenomeni meteorologici, restano le criticità legate a frane, smottamenti, allagamenti e interruzioni della viabilità, soprattutto nelle province nord-occidentali e nelle zone montane.

"Sono oltre 600 i volontari del sistema regionale di Protezione Civile attivati per fronteggiare questa emergenza insieme a operatori e tecnici. Gli interventi in somma urgenza proseguono senza sosta per assistere la popolazione, ripristinare i collegamenti e mettere in sicurezza le aree colpite. Dall'inizio dell'evento sono state registrate più di 420 segnalazioni di criticità su 60 Comuni, in grande parte risolte – dichiara Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana –. La situazione più impegnativa resta quella di Bagni di Lucca, duramente colpita da frane e allagamenti, ma fronti aperti anche in Garfagnana, Media Valle del Serchio, Lunigiana e Montagna Pistoiese".

"A Bagni di Lucca le conseguenze degli allagamenti e delle frane hanno interessato in particolare Fornoli e Ponte a Serraglio. Proseguono gli interventi e le verifiche anche a Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Barga e Camporgiano, dove diversi movimenti franosi hanno compromesso i collegamenti stradali. Criticità diffuse anche nella provincia di Massa-Carrara, soprattutto per frane, cedimenti ed erosioni".

"Nel Pistoiese resta attenzionata la situazione di via di Calabbiana, dove una frana ha temporaneamente isolato circa 50 persone. Grazie al lavoro delle squadre operative è stato individuato e reso percorribile un collegamento alternativo. Proseguono inoltre gli interventi sulla viabilità della Montagna Pistoiese e della Valdinievole".

"Sul fronte dei fiumi, sono transitate le ondate di piena. Anche sull'Arno il passaggio della piena è stato monitorato, con livelli rimasti all'interno delle soglie di riferimento senza nessuna criticità.

Sono transitate anche le principali piene dell'Ombrone Pistoiese e del Bisenzio. Fondamentale è stato il contributo delle opere idrauliche: le casse di espansione di Ponte alle Vanne, sull'Ombrone, e dell'Agnaccino, nel territorio di Montemurlo, sono entrate in funzione durante le fasi più intense".

"Voglio ringraziare tutte le donne e gli uomini impegnati in questi giorni, i volontari del sistema regionale di Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine, i Consorzi di bonifica, il Genio Civile, i Comuni e il personale degli enti locali. Il superamento della fase più intensa del maltempo non significa che l'emergenza sia conclusa. Adesso è fondamentale proseguire negli interventi e ripristinare le condizioni di sicurezza. La Regione Toscana continuerà a seguire la situazione in stretto raccordo con tutte le strutture e le amministrazioni locali".

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

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