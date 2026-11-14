Pd Montopoli, iniziativa contro la violenza sulle donne

Qualcuno ha sostenuto che promuovere iniziative che invitano la popolazione a riflettere sulle cause della violenza contro cittadine e cittadini sarebbe una perdita di tempo, addirittura un abuso del ruolo di rappresentanza delle istituzioni.

È quanto si evince dal commento rivolto all’iniziativa di domani, domenica 15 novembre alle ore 11:30 in piazza Vittorio Veneto a Capanne denominata “Ci vogliamo viv3”, dove l’amministrazione comunale di Montopoli in Val d'Arno, assieme ad alcune associazioni, ha promosso un momento di riflessione contro la violenza patriarcale dell'uomo padre-marito-padrone verso la donna, in occasione della Giornata Nazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne. Un evento che è anche un'occasione per una “ridipintura collettiva” delle panchine simbolo già presenti nel parco: una di colore rosso dedicata alla violenza contro le donne, e una dedicata alla visibilità trans e contrassegnata dai colori scelti dalla comunità transgender, tutt'ora vittima di discriminazioni di fatto e di diritto; un'azione che pare non abbia oltretutto alcun costo per le casse del Comune, perché realizzata con materiale di recupero e da mano volontaria.

L'iniziativa è stata giudicata comunque non conforme all'interesse dell'Italia e degli italiani, e non corrispondente “all'identità nazionale”, con tanto di invito a installare panchine tricolore.

Ma in quale identità si riconosce chi afferma queste parole? È così che onora il nostro tricolore, a cui pure vorrebbe che fossero dedicate panchine?

Verde bianco e rosso sono i colori dei patrioti e dalle patriote italiane da oltre duecento anni e significano indipendenza, uguaglianza e solidarietà : valori che legano il nostro popolo da generazioni e continuano a ispirarlo.

Chi getta discredito sulle cosiddette “singole sensibilità” concorre a minare il bene supremo di una nazione: l'unità, che è salvaguardata dalla nostra Costituzione. La quale affida alla Repubblica, attraverso le sue istituzioni, il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine sia economico che sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e ne ostacolano la piena partecipazione alla vita del Paese.

Sappiano allora, i signori delle identità escludenti, che la nostra identità nazionale è fatta per includere: uomini, donne, persone transgender o non binarie. E che per essere italiani fino in fondo si deve essere solidali alle sofferenze degli altri. È questo che ha forgiato la forza e il carattere dell'Italia. E allora troviamoci tutte e tutti domani, nella piazza dove abbiamo ricordato il sacrificio dei nostri morti per l'unità nazionale domenica 8 Novembre, a testimonianza di quanto ancora bisogna lottare per la libertà.

Fonte: Partito Democratico Montopoli in Val d'Arno - Ufficio Stampa

Notizie correlate