Perseguita l'ex e scappa dai domiciliari, 38enne finisce in carcere ad Arezzo

Cronaca Arezzo
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Nonostante il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico, avrebbe continuato a perseguitare l'ex compagna, arrivando a minacciarla e a contattarla ripetutamente. Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Arezzo dopo essere fuggito dall'abitazione dei genitori, dove si trovava agli arresti domiciliari proprio per le condotte persecutorie nei confronti della donna.

A far scattare l'allarme sarebbe stato il padre del 38enne, che si era preparato la valigia e aveva lasciato l'abitazione. I carabinieri si sono messi sulle sue tracce, riuscendo a rintracciarlo e arrestarlo nella notte, a poche ore dall'allontanamento.

L'uomo era stato recentemente sottoposto ai domiciliari in seguito all'aggravamento della precedente misura del divieto di avvicinamento. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe continuato a tormentare l'ex compagna con comportamenti sempre più insistenti. Il mese scorso avrebbe anche speronato con la propria auto quella della donna, per poi aggredirla e impossessarsi della sua borsa.

Nei giorni precedenti alla fuga, inoltre, avrebbe effettuato circa cento telefonate alla ex e inviato messaggi di posta elettronica contenenti minacce. Si sarebbe anche strappato il braccialetto elettronico, annunciando l'intenzione di presentarsi sotto l'abitazione della donna.

Comparso davanti al giudice Francesco Renzo del Tribunale di Arezzo, alla presenza del pubblico ministero Bernardo Albergotti, il 38enne ha visto convalidare il proprio arresto. Nei suoi confronti è stata disposta la custodia cautelare in carcere. All'uomo, che risulta coinvolto anche in altri procedimenti giudiziari, è stata inoltre contestata l'invasione.

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