La segnalazione da Roffia: "Lampioni non funzionanti, strade al buio"

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"Funzionano solo pochi lampioni della pubblica illuminazione, lasciando completamente al buio tratti di strada". La segnalazione, accompagnata da una fotografia che mostra un lampione spento, arriva da Roffia, frazione del Comune di San Miniato.

Nella comunicazione, firmata da "alcuni cittadini di Roffia", viene spiegato che la situazione "si protrae da oltre tre settimane", in riferimento al "mal funzionamento, o meglio non funzionamento, dell'illuminazione pubblica in tutto l'abitato di Roffia. Infatti nonostante tutto questo tempo trascorso e le decine di segnalazioni fatte al Comune dagli abitanti, - prosegue la segnalazione - ad oggi continuano a funzionare solo pochi lampioni della pubblica illuminazione, rispetto alle reali necessità, lasciando completamente al buio tratti di strada, anche in curva, che possono essere pericolosi sia per le auto che per i pedoni".

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