Sorpreso a rubare in un locale, risulta destinatario di un ordine di carcerazione: arrestato

Nella notte, intorno alle 4, i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Pisa hanno arrestato un giovane di 26 anni, per furto aggravato, risultato destinatario di un ordine di carcerazione. L'intervento, viene spiegato in una nota del comando provinciale, è scattato in seguito ad una segnalazione al Numero unico di emergenza 112. Giunti tempestivamente in piazza Dante, i carabinieri hanno sorpreso l'uomo ancora all'interno di un esercizio commerciale della zona, dopo che si era appena impossessato di 40 euro in contanti, uno smartphone e un tablet. La refurtiva, recuperata, è stata restituita al legittimo proprietario.

Dagli accertamenti effettuati in banca dati è emerso che il 26enne, di origine straniera domiciliato in una comunità terapeutica in provincia di Perugia, era destinatario di un decreto di aggravamento della misura dell’affidamento in prova, con conseguente ripristino della custodia cautelare in carcere, emesso lo scorso 10 novembre dal Magistrato di Sorveglianza di Perugia, a seguito delle violazioni delle prescrizioni imposte. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, l’arresto è stato convalidato ed il 26enne è stato condotto in carcere.

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