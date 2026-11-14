Tramvia a Firenze, oltre 500 in corteo contro i ritardi dei cantieri

Cronaca Firenze
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La protesta a Gavinana

Oltre 500 persone hanno partecipato oggi a Firenze a una manifestazione per protestare contro i ritardi nei cantieri della nuova linea tramviaria Libertà-Bagno a Ripoli e le conseguenze dei lavori sulle attività commerciali e sulla vita quotidiana dei residenti. Il corteo, partito da piazza Leon Battista Alberti, ha raggiunto piazza Bartali attraversando il ponte da Verrazzano e viale Giannotti, nel quartiere di Gavinana.

Alla mobilitazione hanno preso parte cittadini, rappresentanti dei comitati di quartiere, commercianti e alcuni consiglieri comunali di opposizione. I manifestanti hanno sfilato pacificamente, con cartelli ma senza bandiere, scandendo slogan contro la gestione dei cantieri e rivolgendo critiche in particolare all'assessore comunale alla mobilità Andrea Giorgio.

Al centro della protesta soprattutto i disagi provocati dai lavori, che secondo i commercianti stanno causando pesanti ripercussioni economiche. Gaia Gai, presidente del Centro commerciale naturale di viale Giannotti, ha precisato che la manifestazione non è rivolta contro la realizzazione della tramvia, ma punta a richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale sulle difficoltà del quartiere.

Le attività commerciali, ha spiegato, convivono da due anni con cantieri particolarmente invasivi, che avrebbero determinato una consistente riduzione degli incassi e notevoli problemi per l'approvvigionamento delle merci.

Il percorso della manifestazione ha interessato anche il ponte da Verrazzano, destinato a una prossima chiusura per lavori, e viale Giannotti, dove sono ancora in corso gli interventi per la realizzazione della linea tramviaria.

Tra i partecipanti anche Riccardo Galimberti, di Ribella Firenze, che ha sottolineato come la protesta sia partita dal Quartiere 2 per esprimere solidarietà ai residenti del Quartiere 3. Secondo Galimberti, i disagi registrati a Gavinana rappresentano un motivo di preoccupazione anche per Campo di Marte, dove sono previsti altri interventi legati alla tramvia.

Galimberti ha inoltre criticato il progetto per le conseguenze che, a suo giudizio, potrebbe avere sul verde urbano e sulle attività economiche, richiamando il previsto abbattimento di 428 alberi lungo il tracciato della linea 3.2.2.

La manifestazione si è conclusa in piazza Bartali, con la richiesta di una maggiore attenzione alle esigenze dei residenti e dei commercianti durante la realizzazione delle nuove infrastrutture tramviarie.

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