Castelfiorentino: torna il mercato dell'antiquariato, artigianato e vintage

In piazza Gramsci a Castelfiorentino, domenica 6 dicembre a partire dalle ore 9, è in programma una nuova edizione di "L'angolo del tempo", il mercato dedicato all'antiquariato, all'artigianato ed al vintage.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, anche se l'ultima danneggiata nel pomeriggio dal cattivo tempo, continuano gli appuntamenti mensili, voluti dall'Amministrazione Comunale e prodotti dall'associazione culturale Pinocchio 3000, con questa nuova ed interessante iniziativa che richiama in città appassionati e curiosi anche da fuori zona, sempre alla ricerca del pezzo unico mancante alla propria collezione o dell'idea originale per un regalo veramente particolare.

L'anello pedonale, interno alla piazza Gramsci, accoglierà nuovamente ottanta e più bancarelle tra mobili e soprammobili, oggettistica di ogni tipo, numismatica e filatelia, dischi, musicassette, cd, giochi elettronici, abbigliamento firmato, calzature, accessori per la casa e per la persona, libri e riviste, fumetti, handmade, giocattoli e collezionismo in generale.

Visto l'approssimarsi delle festività, il mercato si caratterizzerà con alcuni banchi dedicati agli addobbi per la casa e per l'albero e altri con i prodotti tipici del periodo, diventando un vero e proprio mercatino di Natale. Nel pomeriggio sono state programmate anche diverse iniziative di intrattenimento rivolte ai bambini ed alle famiglie: a partire dalle ore 15, tutta la zona del mercato e del centro commerciale naturale sarà animata dalla musica della Malmantile Misericordia street band e dalle attività Meet & Greet con principesse, supereroi e mascotte e dagli animatori Magikando con truccabimbi, ballon art e tanto altro ancora. A tutti i bambini verrà consegnato un biglietto di ingresso omaggio per visitare il Parco di Pinocchio ed il Giardino di Villa Garzoni a Collodi.

Chi deciderà poi di fare visita al mercato e alla città di Castelfiorentino, avrà la possibilità di visitare, nel centro storico, la “Via dei presepi, via di umanità” realizzata a cura di All'ombra di Membrino, Misericordia e Fratres, con esposizione di particolari e ricercatissimi presepi artistici. Tutte le iniziative in programma sono ad ingresso libero per i visitatori.

Fonte: Ufficio stampa

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