Certaldo, FdI chiede l'intitolazione di uno spazio pubblico a Indro Montanelli

A venticinque anni dalla morte di Indro Montanelli (Fucecchio, 22 aprile 1909 - Milano, 22 luglio 2001), i consiglieri di Fratelli d’Italia Lucia Masini e Riccardo Borghini presentano una mozione in Consiglio comunale a Certaldo per l'intitolazione di una via, di una piazza o di uno spazio pubblico in memoria del grande giornalista e saggista toscano.

Per quarant'anni, firma di primissimo piano e uomo-simbolo del Corriere della Sera fu successivamente fondatore ed editore de Il Giornale che lasciò dopo vent'anni. Diede vita in seguito a La Voce prima di tornare al Corriere per le cui testate scrisse fino alla morte. Fu anche autore di una collana di libri di storia a carattere divulgativo, Storia d’Italia, che narra la storia della penisola dall'antichità greca e romana fino alla fine del XX secolo.

Montanelli, affermano i due consiglieri, ha attraversato e raccontato da testimone diretto i principali eventi storici del secolo scorso, dalle guerre coloniali fino alla nascita della seconda repubblica. Egli si è sempre distinto, proseguono, per l'indipendenza intellettuale e la difesa della libertà di stampa avendo pagato in prima persona per la difesa della stessa e delle proprie idee subendo il confino e la condanna a morte da parte del regime nazifascista, dalla quale si salvò solo grazie alla fuga, e un grave attentato da parte delle Brigate Rosse che lo ferirono alle gambe.

Secondo i due esponenti di Fratelli d'Italia, il legame geografico e culturale rende l'iniziativa particolarmente significativa per la comunità locale: "Trattandosi di una figura di tale caratura, originaria del territorio dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa con cui ha mantenuto negli anni un rapporto viscerale, appare non solo opportuno, ma doveroso un esplicito riconoscimento da parte delle istituzioni locali".

Fonte: Fratelli d'Italia Certaldo