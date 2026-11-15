Codyeco Lupi Santa Croce: Serie B passa a Bologna, Serie C sconfitta da Montevarchi

Di seguito il riepilogo delle gare disputate sabato 14 novembre dalle prime squadre Codyeco Lupi Santa Croce, entrambe impegnate nella quinta giornata dei rispettivi campionati. La Serie B maschile conquista tre punti a Bologna con un netto 3–0, mentre la Serie C femminile cede al PalaParenti per 1–3 contro Montevarchi.

Serie B maschile, secondo 3-0 consecutivo

La Codyeco Lupi Santa Croce si impone al Palarcoveggio contro BCC Felsinea Bologna e dà continuità alla vittoria ottenuta nel turno precedente contro M.C. Volley, firmando il secondo successo consecutivo senza concedere set. I ragazzi di Alessio Zingoni conquistano così la quarta vittoria nelle prime cinque giornate del girone D e salgono a dodici punti.

I biancorossi prendono progressivamente il controllo della prima frazione, passando dal 16–13 al 21–18 e chiudendo sul 25–21, sostenuti da un attacco particolarmente efficace. Nel secondo set la pressione di battuta e muro permette a Santa Croce di allargare il margine fino al netto 25–13, con tre ace e cinque muri vincenti nel parziale.

Anche nella terza frazione la Codyeco conduce il punteggio, raggiungendo il 16–12 e il 21–15 prima di contenere il tentativo di recupero dei padroni di casa e completare il successo sul 25–20.

Ivan Zanettin è il miglior realizzatore biancorosso con 18 punti, seguito da Leonardo Colli con 11; Federico Rossi, Simone Samminiatesi ed Enrico Baracchino contribuiscono con nove punti ciascuno. Santa Croce termina con il 52% in attacco, otto muri punto, quattro ace e il 77% di ricezione positiva, a conferma di una prestazione efficace nei diversi fondamentali.

BCC Felsinea Bologna – Codyeco Lupi Santa Croce 0–3

Parziali: 21–25, 13–25, 20–25.

Durata: 30’, 23’, 28’; totale 1 ora e 21 minuti.

Serie B maschile, girone D – 5ª giornata.

Palarcoveggio, Bologna – 14 novembre 2026.

Serie C femminile, la rimonta iniziale non basta. Passa Montevarchi

La Codyeco Lupi Santa Croce conquista in rimonta il primo set, ma subisce la reazione di Valdarno Project Montevarchi, che si aggiudica le successive tre frazioni e passa al PalaParenti per 3–1. Per le ragazze di Manuele Marchi arriva la seconda sconfitta consecutiva nel girone A.

L’avvio è favorevole alle ospiti, che approfittano di una Codyeco contratta e costruiscono subito un vantaggio importante; gli ingressi dalla panchina aiutano però le biancorosse a cambiare passo, recuperare fino al 18–18 e completare la rimonta ai vantaggi, con il 27–25 che vale il primo set.

Nel secondo parziale le due formazioni restano in sostanziale equilibrio fino alla fase centrale, quando Montevarchi mette a terra alcuni palloni decisivi e trova l’allungo necessario per chiudere sul 25–20. Il successo dà slancio alle ospiti, che nella terza frazione prendono subito il comando e mantengono un ampio margine fino al 25–12.

Il quarto set segue un andamento simile, con Montevarchi capace di imporre maggiore intensità agonistica e freschezza fisica, mentre la Codyeco non riesce a trovare la continuità necessaria per riaprire il confronto. Il 25–16 conclusivo assegna la vittoria alle ospiti e lascia alle biancorosse il compito di ripartire dal lavoro in palestra.

Codyeco Lupi Santa Croce – Valdarno Project Montevarchi 1–3

Parziali: 27–25, 20–25, 12–25, 16–25.

Serie C femminile, girone A – 5ª giornata.

PalaParenti, Santa Croce sull’Arno – 14 novembre 2026.

Fonte: Codyeco Lupi Santa Croce

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