Giornata dell'artigiano, fino a 2.700 imprese fiorentine dovranno pianificare il ricambio generazionale

Il futuro delle botteghe fiorentine e il passaggio generazionale sono stati al centro della 46ª Giornata dell’artigiano, promossa da Confartigianato Imprese Firenze, che si è svolta questa mattina nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. All’appuntamento hanno partecipato Jacopo Vicini, assessore allo Sviluppo economico del Comune di Firenze, Serena Vavolo, presidente di Confartigianato Imprese Firenze, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Massimo Manetti, presidente della Camera di Commercio di Firenze. L’iniziativa è stata realizzata con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze.

Presidente Vavolo: "Artigianato colonna portante della nostra identità e economia"

Nel corso della mattinata la presidente Vavolo ha presentato lo studio “Botteghe del Futuro – Il passaggio generazionale nell’artigianato fiorentino”, sviluppato grazie al contributo della Camera di Commercio di Firenze. Nel primo trimestre del 2026 le imprese artigiane fiorentine erano 25.620. Tra il 2013 e il 2025 il numero delle imprese artigiane giovanili si è dimezzato, mentre il 54,7% delle società di persone fiorentine ha proprietari con più di 60 anni.

“L’artigianato fiorentino è una colonna portante della nostra identità e della nostra economia, ma oggi ci troviamo di fronte a una sfida decisiva: con oltre metà dei titolari sopra i 60 anni e fino a 2.700 imprese che nei prossimi anni dovranno affrontare il ricambio generazionale, non possiamo permetterci di disperdere questo patrimonio unico di saperi. Con lo studio Botteghe del Futuro e il nostro Manifesto in dieci impegni vogliamo costruire un ponte concreto tra i maestri di oggi e i giovani di domani, puntando su formazione, tutoraggio, innovazione e semplificazione. Celebrare nel Salone dei Cinquecento 50 aziende storiche e rendere omaggio agli artigiani che 60 anni fa salvarono Firenze dall’alluvione significa ribadire che il futuro della città passa dalla continuità delle nostre botteghe” ha dichiarato la presidente Serena Vavolo.

Lo studio "Botteghe del Futuro - Il passaggio generazionale nell'artigianato fiorentino"

Nelle 15 principali filiere artigiane analizzate nell’area fiorentina, tra 2.600 e 2.700 imprese potrebbero avere bisogno di pianificare il ricambio generazionale. Per 1.500-1.700 di queste, alla questione della successione si aggiungono altre difficoltà, come problemi produttivi o carenza di competenze.

Tra le filiere da monitorare, la pelletteria è la più numerosa, con 2.274 imprese e un calo del 3,6% nel secondo trimestre 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024. Nello stesso confronto arretrano anche il metallo e la carpenteria, con 941 imprese (−4,0%), la confezione e la sartoria, con 814 (−3,2%), e la falegnameria e il legno, con 408 (−3,8%). La flessione più marcata tra le cinque filiere segnalate riguarda mobili e arredo, con 298 imprese e un calo del 4,2%.

Accanto ai dati, lo studio presenta sei storie di imprese fiorentine che raccontano il ricambio generazionale attraverso mestieri diversi. Sono Scarpelli Mosaici, Bottega d’Arte Maselli, Pelletteria Artigiana Viviani, Bottega Orafa Paolo Penko, Spezierie Palazzo Vecchio e Officina Meccanica Guerrini Silvano.

Nel corso della mattinata è stato presentato anche il Manifesto del passaggio generazionale artigiano, un impegno per la continuità delle imprese, la trasmissione delle competenze e il futuro dei mestieri artigiani. Il documento raccoglie dieci impegni che riguardano la formazione professionale, la trasmissione dei mestieri, il tutoraggio tra generazioni, gli incentivi e gli strumenti di sostegno, l’orientamento dei giovani al lavoro, l’innovazione tecnologica e digitale, la semplificazione burocratica, la valorizzazione delle imprese storiche, l’incontro tra imprenditori e potenziali successori e l’accompagnamento delle aziende nel percorso di ricambio.

Premiate le aziende, riconoscimento agli artigiani dell'alluvione del 1966 e ai loro eredi

Durante la cerimonia sono state inoltre premiate 50 aziende della Città Metropolitana di Firenze per i traguardi dei 100 e dei 50 anni di attività e dei 30 anni di imprenditoria. Il riconoscimento per almeno un secolo di attività è andato a G. Bonciani e F. Snc (dal 1859), La Bottega dei Grassi Nesi Snc (dal 1920), M.V. Polloni Guido e C. Snc (dal 1919), Caffè Magnelli Srl (dal 1875), Fallani Caramelle dal 1926 Srl (dal 1926), Gonnelli 1585 Srl (dal 1585), Aiazzi dal 1890 (dal 1890), Bagnoli David Off. Mecc. (dal 1840) e Pastificio Artigiano Fabbri Srl (dal 1893). Per i 50 anni di attività sono state premiate Liverano & Liverano, Mellini Mosaici e Vetrate d’Arte Srl, Neon Rolea Carrocci, Ottica Novoli Parrini Gabriella di Cristina Frezzato, Pasticceria Gualtieri di G. Gualtieri e C. Snc, Pelletteria Artigiana Viviani, Roberto Poggiali di Gloria Poggiali, Vetreria Gandi Mario di Gandi Gianni, Cobrama Srl, Ditta Eredi L. Nigro Srl, F.lli Pucci di Gabriele Pucci & C. Snc, Parrucchiere Vanni di Cosi Vanni, Questi Luciano Impianti Elettrici, Sterzi Riccardo e Sterzi Lisa Snc, Valdena Sas di Valdena Remo e C., A. Marchiani e C. Snc, Elettromeccanica Misileo Srl, Falegnameria Artigiana Dini Paolo e Anna Snc, Gori Anna, L’Artes Srl, Pasqualetti & Masi Srl, Same Decorazione Srl e Usolini Srl. Per i 30 anni di imprenditoria il riconoscimento è andato a Stefano Bottai, Roberto Carletti, Massimo Guidotti, Roberto Laucci, Marco Nardoni, Renato Olivastri e Roberto Sontino, a Davide Veloci e Cristina Capella, a Fabrizio Ridondelli, Marco Scaramelli e Claudio Benelli, a Caterina Rossello, a Filippo Rossi e a Francesco e Massimo Tagliaferri. Sono stati premiati anche Ilaria Armichiari e Fabio Boretti per i loro 30 anni in Confartigianato Imprese Firenze.

A 60 anni dall’alluvione del 1966, è stato inoltre assegnato in riconoscimento speciale Maestro del patrimonio ai maestri artigiani che contribuirono a salvare e restaurare il patrimonio artistico della città e agli eredi di quanti presero parte a quell’opera: Guido Botticelli, eredi di Dino Dini e Renzo Nesi.

Giani: "Custodi di tradizione e protagonisti di innovazione"

"L'artigianato è una delle grandi ricchezze della Toscana, un patrimonio di lavoro, cultura e identità che rende il nostro territorio conosciuto e apprezzato nel mondo. È un settore prezioso per la nostra economia e la Regione da sempre lo sostiene con specifiche misure di supporto per favorire l’innovazione, la transizione digitale ed ecologica e l’accesso al credito". Lo ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani che stamani ha partecipato, presso il salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, alla 46ª Giornata dell'artigiano promossa da Confartigianato Imprese Firenze. "Questa - ha affermato Giani - è un’occasione per celebrare il talento, la creatività e il saper fare dei nostri artigiani, che con passione e competenza custodiscono tradizioni secolari e continuano a innovare. Alle lavoratrici e ai lavoratori di questa eccellenza della nostra regione va il mio ringraziamento".

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