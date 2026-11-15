Inaugurata piazza a Cecina di Larciano, Giani: "Toscana investe nei suoi borghi"

Inaugurata a Cecina, frazione del Comune di Larciano (Pt), la piazza completamente riqualificata grazie a un intervento realizzato con il sostegno della Regione Toscana, che ha investito 424mila euro, pari all’80% del costo complessivo dell’opera, insieme al contributo dell’Amministrazione comunale.

“Restituiamo alla comunità di Cecina – ha affermato il presidente Eugenio Giani - uno spazio completamente rinnovato, un luogo di incontro e socialità che rappresenta un pezzo importante della storia e dell’identità di questo territorio. Siamo in un borgo dalle origini antiche, che affondano nella civiltà etrusca e che si legano alla storia dei Conti Guidi, i quali proprio 800 anni fa, nel 1226, cedettero questo territorio a Pistoia”.

(foto da video pagina Facebook Eugenio Giani)

“La Regione Toscana – ha proseguito Giani - è impegnata a sostenere i piccoli Comuni e a valorizzare i nostri borghi, perché investire nella qualità degli spazi pubblici significa rafforzare il senso di appartenenza, tutelare le comunità e rendere ancora più vivi i nostri territori. Oggi – ha concluso - è una giornata di festa che celebra la storia, l’identità e l’orgoglio di una comunità. Viva Cecina, viva Larciano e viva la Toscana dei suoi meravigliosi borghi”.

Presente all’inaugurazione anche il sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana, Bernard Dika.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa