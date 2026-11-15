Piombino, uomo accoltellato dalla fidanzata nel giardino di casa

Cronaca Piombino
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È stato portato in ospedale in codice giallo. In corso gli accertamenti per ricostruire l'accaduto

Soccorso un uomo di 42 anni a Piombino, accoltellato nel giardino di un'abitazione privata questa mattina, domenica 15 novembre. Secondo le prime informazioni emerse, a ferirlo sarebbe stata la fidanzata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le circostanze e ricostruire la dinamica dei fatti.

L'uomo, che avrebbe riportato un'ampia ferita alla schiena, è stato assistito dai soccorritori e trasportato in ospedale in codice giallo.

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