San Giuliano Terme, coppia di anziani rapinata e aggredita in casa

Una coppia di 85enni, marito e moglie, è stata aggredita ieri sera, sabato 13 novembre all’ora di cena, da un uomo nel corso di una rapina nella loro casa. È accaduto a Pappiana, frazione di San Giuliano Terme, intorno alle 20.30. Secondo quanto reso noto dal Comune, "uno sconosciuto a volto coperto ha suonato alla porta della coppia e, appena gli è stato aperto, ha subito aggredito il marito con pugni e un oggetto contundente scaraventandolo a terra e provocandogli ferite alla testa, chiedendo che gli fossero consegnati gioielli ed ogni altro monile in oro". Subito dopo "si è scagliato anche contro la signora, facendola cadere a terra, cosa che le ha provocato anche la rottura del femore. Minuti di paura per la coppia di anziani che si sono conclusi solo dopo che il malvivente, rovistando in alcuni cassetti, ha trovato una busta di contanti e se n’è andato".

A quel punto le vittime hanno chiamato le forze dell’ordine e chiesto soccorsi. Sul posto sono intervenute la squadra mobile e la polizia scientifica della Questura di Pisa, mentre i due coniugi sono stati condotti al Pronto Soccorso per le cure del caso: la signora è stata ricoverata in ortopedia e domani sarà operata per la ricomposizione della frattura.

"Si tratta di un episodio gravissimo per il fatto in sé – dice il sindaco Matteo Cecchelli -: ho subito contattato i due coniugi e la famiglia per esprimergli tutta la vicinanza e l’affetto dell’amministrazione comunale e della comunità sangiulianese, siamo grati alla polizia per essere intervenuti prontamente e auspichiamo che sia fatta giustizia il prima possibile individuando il soggetto che ha commesso tanta violenza. Però – continua - rinnoviamo al Prefetto Maria Luisa D’Alessandro anche la richiesta di aumentare il pattugliamento del territorio: un’aggressione di questo tipo, avvenuta all’ora di cena di un normale sabato sera, è un fatto inedito per il nostro territorio e conferma ulteriormente la necessità d’intensificare gli sforzi. La Polizia Locale dell’amministrazione comunale sta facendo il massimo: al turno serale del sabato, dalle 20 all’1, ne abbiamo aggiunti altri 48 dal 1° ottobre alla fine dell’anno, con pattuglie in strada dalle 20 alle 24. Ma c’è bisogno di un impegno sinergico maggiore e più forte, guidato da chi ha la responsabilità della sicurezza sul territorio".

Per il primo cittadino sarebbe "oltremodo necessario anche potenziare le stazioni dei Carabinieri del territorio: sono un presidio di sicurezza fondamentale per il nostro territorio, ma hanno bisogno di uomini e mezzi adeguati. Purtroppo, però, qui la questione è nazionale: è noto, infatti, che sono tantissimi i presidi territoriali dell’Arma con lacune e carenze di mezzi e personale. Il fatto è che sulla sicurezza il governo procede a colpi di slogan e decreti, ma per proteggere sul serio i cittadini c’è bisogno soprattutto d’investimenti robusti e strutturali che, invece, non ci sono. E a pagarne le conseguenze, spesso, sono le persone più fragili, come è accaduto a Pappiana".

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