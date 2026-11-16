A Certaldo torna la 'DecameRun': la 17ª edizione del Trofeo Calvino Cantini

Certaldo si prepara ad accogliere la 17ª edizione del Trofeo Calvino Cantini – “DecameRun”, la manifestazione podistica in programma domenica 10 gennaio 2027, dedicata alla scoperta delle terre del Boccaccio attraverso lo sport e la partecipazione.

L'iniziativa propone due diverse modalità per prendere parte alla giornata, pensate per coinvolgere sia gli atleti sia chi desidera trascorrere una mattinata all'aria aperta praticando attività motoria.

Il programma prevede una gara competitiva di 12,5 chilometri, con partenza alle ore 9:30 da Piazza Boccaccio e quota di iscrizione di 10 euro, e una camminata ludico-motoria guidata di 5 chilometri, con partenza alle ore 9:15 e iscrizione di 5 euro.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 8:15 in Piazza dei Macelli, presso l'area degli ex Macelli, dove saranno disponibili spogliatoi e servizi.

Le preiscrizioni potranno essere effettuate entro il 7 gennaio 2027, inviando una e-mail all'indirizzo atleticaleggera.siena@uisp.it. Sarà comunque possibile iscriversi anche la mattina stessa della manifestazione, prima della partenza: in questo caso la quota sarà di 15 euro per la gara competitiva e di 5 euro per la camminata.

Previsti premi per le prime tre donne e i primi tre uomini della classifica assoluta, oltre ai riconoscimenti per le prime tre donne e i primi tre uomini di ogni categoria. A tutti i partecipanti sarà consegnato un premio, consistente in una confezione di pasta fresca artigianale.

Particolare attenzione anche alla partecipazione dei gruppi: sono previsti prosciutti per le prime tre squadre con il maggior numero di partecipanti, considerando sia la gara sia la camminata, e salumi da 3 chilogrammi per la quarta e la quinta squadra classificata.

La manifestazione rappresenta un'occasione per promuovere la pratica sportiva, la socialità e la conoscenza del territorio, con Certaldo e il suo paesaggio protagonisti di una giornata che coniuga attività fisica e valorizzazione delle terre legate a Giovanni Boccaccio.

Il regolamento completo sarà pubblicato sui siti www.uisp.it/siena/ e www.calendariopodismo.it, oltre che sulla pagina Facebook GS Valdelsa Runners ASD.

Per informazioni:

Stefano 347 8125770 – Paolo 347 0949520 – Giuseppe 366 6034429 – Carlo 329 3633405.

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