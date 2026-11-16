Al Teatro C’art arriva 'La Scarpetta': il grande clown di Ricardo Puccetti

Domenica 22 novembre alle ore 17, il Teatro C’art ospita uno spettacolo storico del repertorio clownesco internazionale. In scena Ricardo Puccetti, artista brasiliano del LUME Teatro, diretto dal grande clown italiano Nani Colombaioni, collaboratore di Federico Fellini.

Nato nel 1997 dall'incontro artistico tra Ricardo Puccetti e Nani Colombaioni, che ne firma la regia, La Scarpetta è uno spettacolo che da quasi trent'anni attraversa teatri, piazze e festival internazionali. Un lavoro che porta con sé una tradizione importante della clownerie europea: quella di Nani Colombaioni, storico artista della famiglia circense italiana, collaboratore di Federico Fellini e figura di riferimento nell'arte del clown.

In scena c'è Teotônio, un clown tuttofare deciso a presentare il proprio 'Spettacolo'. Magia, equilibrismo, contorsionismo, musica e acrobazie compongono il suo programma, ma ogni numero sembra prendere una direzione imprevista. Gli errori si moltiplicano, i tentativi falliscono e il caos prende il sopravvento. È proprio attraverso questi inciampi che Teotônio costruisce il suo spettacolo, trasformando ogni fallimento in un'occasione comica. Uno spettacolo per tutte le età, in cui il pubblico viene coinvolto nell'universo imprevedibile di Teotônio.

La presenza di Ricardo Puccetti a Castelfiorentino si inserisce anche nel percorso di LIN.Co – Nuovi Linguaggi dell'Identità Comica, progetto di alta formazione promosso da Teatro C’art in partenariato con Aria Network Culturale, InStabile – Culture in Movimento e Seme APS. Puccetti è infatti uno dei maestri internazionali coinvolti nel progetto, che accompagna otto giovani artisti e artiste under 36 in un percorso residenziale di ricerca e formazione dedicato al circo contemporaneo e alla clownerie. Un progetto che testimonia l'impegno del Teatro C’art nel creare occasioni di formazione e confronto di alto livello, mettendo in relazione i giovani artisti con esperienze e professionalità provenienti dalla scena internazionale. Un lavoro che arricchisce il territorio, porta a Castelfiorentino nuovi linguaggi e prospettive e contribuisce a costruire opportunità concrete di crescita e di lavoro nel mondo dello spettacolo.

I biglietti hanno un costo di 8 euro per l'intero e 5 euro per il ridotto dai 4 ai 14 anni. Ingresso gratuito per i bambini fino ai 3 anni. La stagione Generazioni a Teatro 2026 è realizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze e Comune di Castelfiorentino.