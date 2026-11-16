Antonio Rossi visita la Canottieri San Miniato e promette il sostegno della Federazione

Nell'apprendere le difficoltà che la Canottieri San Miniato sta attraversando, il plurimedagliato olimpico e presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, Antonio Rossi, si è recato presso la sede della società sportiva accompagnato dal delegato regionale Leonardo Di Sacco, per rendersi conto personalmente della situazione.

La visita ha rappresentato un importante segnale di vicinanza da parte della Federazione nei confronti della società sanminiatese, da anni impegnata nel difficile percorso di completamento e valorizzazione del proprio impianto sportivo.

Dopo aver effettuato un sopralluogo approfondito dell'area e delle strutture esistenti, il presidente Rossi si è trattenuto a lungo in una riunione con il presidente della Canottieri San Miniato, Enzo Ademollo, e con la vicepresidente Alessandra Zingoni. Nel corso dell'incontro sono state illustrate le numerose problematiche che da tempo caratterizzano la vicenda, evidenziando le contraddizioni che hanno accompagnato l'evoluzione del progetto negli anni.

Lo stesso Rossi ha manifestato una certa sorpresa nel prendere atto dello stato della situazione. Il presidente federale si attendeva infatti di trovare un impianto ancora da perfezionare sotto alcuni aspetti progettuali e amministrativi, ma non immaginava un quadro così complesso. In particolare, ha destato stupore la persistente difficoltà di conciliare la piena attività sportiva della struttura con la funzione primaria della cassa di espansione all'interno della quale l'impianto è inserito.

Al termine della visita, Antonio Rossi ha assicurato il proprio interessamento personale alla vicenda, impegnandosi a seguire gli sviluppi della situazione e a sostenere le richieste della società presso gli organismi competenti. Il presidente della FICK ha inoltre dichiarato l'intenzione di confrontarsi con il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, per verificare la possibilità di promuovere iniziative utili a sensibilizzare le amministrazioni coinvolte.

L'auspicio condiviso è quello di arrivare finalmente a una soluzione concreta che consenta di superare le criticità ancora presenti e di restituire alla Canottieri San Miniato la possibilità di programmare con serenità il proprio futuro sportivo, ponendo fine a una vicenda che si trascina ormai da troppo tempo.

Fonte: Canottieri San Miniato ASD

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