Forza Italia Fucecchio interviene sulla situazione del giardino Tommaso Cardini, area verde pedonale situata nel centro cittadino, da tempo interessata dal transito e dalla sosta di veicoli nonostante la presenza della segnaletica che ne vieta l'accesso. Il gruppo politico richiama l'attenzione sulla necessità di individuare soluzioni per regolamentare gli accessi e tutelare l'area, sollevando anche la questione del progetto di riqualificazione dell'ex cinema Excelsior, che dovrebbe comprendere la realizzazione di un parcheggio sul retro. Su questi temi Forza Italia annuncia la presentazione di un'interrogazione all'Amministrazione comunale.

Di seguito la nota integrale.

"È inaccettabile che l'Amministratazione Comunale guidata dal Sindaco Emma Donnini non riesca o non voglia trovare una soluzione per impedire che un area pedonale diventi un parcheggio.

Ci riferiamo al giardino Tommaso Cardini nel centro della città notoriamente da alcuni anni trasformato in un parcheggio in quanto la segnaletica che lo riserva ai pedoni è quotidianamente disattesa.

Riteniamo che il contrasto al degrado dovrebbe consistere anche nel tutelare i beni e le aree a verde ed i loro frequentatori.

Cosa che non avviene per quanto concerne questo polmone verde a ridosso del centro commerciale naturale.

Ci siamo chiesti più volte cosa attendano il Sindaco e l'assessore competente del settore ad individuare una soluzione, anche con strumenti elettronici che consentano l'accesso a l'area a chi ne ha effettivamente necessità per impedimenti fisici lasciando fuori chi approfitta della situazione.

Noi chiediamo che chi è preposto a trovare soluzioni trovi la fermezza per farlo; non si può avere aree destinate ai pedoni continuamente invase da veicoli sotto gli occhi di tutti e senza che chi di dovere provi a mettere un po' d'ordine. Visto inoltre che il progetto di riqualificazione dell'ex cinema Excelsior dovrebbe prevedere un parcheggio sul retro, rivolgeremo all'Amministrazione Comunale una interrogazione per conoscere in primis lo stato di avanzamento del suddetto progetto del quale non si vede alcun accenno di inizio e quali siano le soluzioni che intende adottare per tutelare questa area pubblica dallo scempio che quotidianamente viene commesso ai danni dell'unico parco del centro cittadino".

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