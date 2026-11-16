Da Empoli a Madrid: 'VilleLux' vince il Trofeo Saint-Gobain 2026

Si è conclusa la fase nazionale del Trofeo Saint-Gobain Italia, il concorso che dal 2009 seleziona i migliori cantieri del nostro Paese realizzati con le soluzioni Saint-Gobain a marchio Gyproc, in vista del Saint-Gobain International Gypsum Trophy, la vetrina internazionale che ogni due anni premia le migliori realizzazioni a livello mondiale. Nato anche con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la professionalità delle imprese che collaborano con il Gruppo, il Trofeo Italia premia gli interventi che si distinguono per innovazione e sostenibilità delle soluzioni adottate, suddivisi in sei categorie: Controsoffitti, Innovazione, Residenziale, Cultura, istruzione e tempo libero, Imprese e istituzioni e Facciate.

A decretare i vincitori di questa edizione sono state una giuria tecnica e una "popolare”, chiamate ad esprimersi attraverso la votazione online svoltasi dal 7 al 27 ottobre. I sei cantieri premiati, uno per ciascuna categoria, sono stati VilleLux a Empoli per la Categoria Residenziale, l’Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” di Isnello per la Categoria Cultura, istruzione e tempo libero, la Nuova cantina Marisa Cuomo – Costa d’Amalfi ad Agerola per la Categoria Innovazione, il Risto3 hub a Trento per la Categoria Controsoffitti, la Sede amministrativa De Sanctis Costruzioni a Roma per la Categoria Imprese e istituzioni e Domus Green a Cesa per la Categoria Facciate.

Tra questi, i primi due progetti sono stati scelti per rappresentare l’Italia alla fase internazionale del Saint-Gobain Gypsum International Trophy, che si terrà a Madrid dal 14 al 16 aprile 2027. Dopo le edizioni degli scorsi anni, l’ultima a Parigi nel 2025, la competizione biennale riunirà nella capitale spagnola i vincitori delle fasi nazionali dei diversi Paesi, per premiare i migliori cantieri realizzati nel mondo con le soluzioni Saint-Gobain a marchio Gyproc, spesso integrate con i sistemi degli altri brand del Gruppo.

Il protagonista verso Madrid: VilleLux a Empoli

Situato in via Vanghetti a Empoli, “VilleLux”, vincitore della Categoria Residenziale, è un progetto esemplare di rigenerazione urbana che ha trasformato un vecchio deposito abbandonato in un complesso residenziale completamente green, dalle linee morbide e organiche. L’intervento comprende otto ampi appartamenti distribuiti in due corpi di fabbrica collegati da una luminosa hall condominiale, ciascuno dei quali occupa un intero piano.

A caratterizzare l’architettura del complesso di via Vanghetti sono le spettacolari linee curve che ricordano onde bianche e gli ampi terrazzi sfalsati che corrono lungo tutto il perimetro, ospitando grandi vasche pensate per far crescere la vegetazione in altezza, fino a comporre un vero e proprio “bosco” verticale. Una scelta non solo estetica, ma profondamente sostenibile: le specie selezionate assorbono l’inquinamento urbano e le polveri sottili, le acque piovane vengono recuperate e riutilizzate per l’irrigazione, i rifiuti organici diventano concime e l’energia è interamente prodotta da fonti rinnovabili.

Sul fronte dei sistemi costruttivi, il complesso adotta un ventaglio completo di soluzioni Saint-Gobain Italia, tra cui i sistemi a secco per esterno Gyproc Glasroc® X, i sistemi a secco per interno a marchio Gyproc e gli isolanti termo-acustici a marchio Isover. Un ulteriore valore aggiunto del cantiere empolese è dato dal fatto che l’applicatore dei sistemi a secco è anche Partner Saint-Gobain, a conferma della stretta sinergia tra l’eccellenza dei prodotti e la competenza della rete di posatori qualificati del Gruppo.

Ad accompagnare il complesso empolese nella trasferta spagnola di Madrid ci sarà anche l’Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” di Isnello (PA), premiato nella Categoria Cultura, istruzione e tempo libero.

Fonte: Saint Gobain

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