Debiti per circa 700mila euro, sequestrati due immobili a tre imprenditori a Viareggio

Due immobili di valore e disponibilità finanziarie sono stati sottoposti a sequestro dalla Guardia di Finanza di Lucca nei confronti di tre imprenditori della Versilia, indagati per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Al centro dell'inchiesta una società immobiliare gravata da debiti tributari per circa 700mila euro.

Le indagini economico-patrimoniali, condotte dal Gruppo della Guardia di Finanza di Viareggio, avrebbero ricostruito una serie di operazioni finalizzate a sottrarre i beni della società alle pretese dell'Erario, dopo la notifica delle prime cartelle esattoriali.

Per il trasferimento del primo immobile sarebbe stata utilizzata una società cartiera con sede a Roma, gestita da soggetti già condannati per emissione di fatture relative a operazioni inesistenti. La compravendita, secondo gli investigatori, sarebbe rimasta soltanto formale, senza che fosse effettuato alcun pagamento a giustificazione del passaggio di proprietà.

Più articolata la vicenda del secondo edificio, situato sulla principale strada del quartiere Darsena di Viareggio e comprendente un appartamento di pregio e un'attività di ristorazione. In questo caso, il socio unico della società debitrice avrebbe inizialmente ceduto l'immobile alla figlia, che non avrebbe corrisposto alcun prezzo, limitandosi a sottoscrivere alcune cambiali mai presentate all'incasso.

Successivamente, il bene sarebbe stato conferito nel capitale sociale di un'altra società immobiliare, controllata da un'impresa riconducibile agli stessi indagati. Una struttura societaria a più livelli, definita dagli investigatori una vera e propria "matriosca societaria", che avrebbe consentito di schermare la proprietà e mantenere la disponibilità dell'immobile, sottraendolo alle azioni di recupero fiscale.

Parallelamente, l'indagato principale avrebbe ceduto le quote della società ormai insolvente a un prestanome, presumibilmente per evitare eventuali responsabilità penali e amministrative.

Al termine degli accertamenti, i tre imprenditori sono stati deferiti all'Autorità giudiziaria. Il Gip del Tribunale di Lucca, accogliendo le ipotesi investigative della Procura su richiesta delle Fiamme Gialle di Viareggio, ha disposto il sequestro preventivo dei due immobili, per un valore complessivo di 616mila euro. Il provvedimento, già eseguito, è finalizzato a preservare le garanzie patrimoniali a tutela dei crediti erariali.

L'attività investigativa rientra nell'azione della Guardia di Finanza volta alla tutela degli interessi economico-finanziari della collettività.