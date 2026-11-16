La Toscana delle Donne: sanità inclusiva e nuovi percorsi di cura

Dalla medicina di genere alla prevenzione oncologica, dai percorsi di cura per le donne con patologie complesse al Codice Rosa per il contrasto alla violenza. Sono stati questi i temi al centro dell'incontro 'La salute delle donne. Medicina di genere, prevenzione e il Codice Rosa', che si è svolto questa mattina nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, nell'ambito della quinta edizione de La Toscana delle Donne.

Un appuntamento dedicato ai progressi della medicina, ma anche alle politiche e ai servizi che la Regione Toscana ha sviluppato per garantire una sanità sempre più attenta alle differenze di genere, all'inclusione e ai bisogni delle donne.

"La Toscana è stata all'avanguardia perché ha saputo trasformare idee e progetti in un sistema di interventi concreti – ha sottolineato l'assessora regionale alla Cultura e alle Pari opportunità Cristina Manetti, ideatrice della manifestazione –. Non bastano le buone idee, serve una precisa volontà politica, una visione che metta al centro le persone. La Toscana delle Donne racconta e valorizza proprio queste scelte, che anche nella sanità indicano un percorso chiaro: stare al fianco delle donne e non lasciare indietro nessuna".

Al centro della mattinata tre testimonianze di maternità affrontate in presenza di patologie complesse: una gravidanza con sclerosi multipla, una con artrite reumatoide e una maternità dopo un trapianto di cuore. Storie che raccontano come i progressi della medicina e l'evoluzione dei percorsi assistenziali abbiano aperto possibilità fino a pochi anni fa difficilmente immaginabili.

Dopo l'introduzione di Mojgan Azadegan, responsabile del Centro di coordinamento regionale Medicina di genere, sono intervenuti specialisti delle aziende sanitarie e ospedaliero-universitarie toscane, insieme alle pazienti che hanno condiviso le proprie esperienze.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all'accessibilità dei servizi e ai percorsi di prevenzione per le donne con disabilità, oltre alle iniziative rivolte alle pazienti con patologie specifiche, tra cui un ambulatorio dedicato alle donne affette da SLA all'ospedale di Prato.

"Questa mattina abbiamo ascoltato esperienze e conosciuto progetti importanti, che dimostrano quanto sia fondamentale costruire percorsi di cura capaci di rispondere alle esigenze di tutte – ha aggiunto Manetti –. Penso all'ambulatorio per le donne con SLA a Prato, ma anche ai servizi che consentono alle donne con disabilità di accedere agli esami e alla prevenzione. E proprio sulla prevenzione vogliamo continuare a insistere, anche attraverso il nostro Villaggio della Salute, che tornerà in piazza per ricordare alle donne quanto sia importante prendersi cura di sé, senza pensare sempre e soltanto agli altri, come spesso accade".

Alla prevenzione e agli screening oncologici è stato dedicato l'intervento di Simona Dei, direttrice generale di ISPRO, che ha illustrato le iniziative del Villaggio della Salute di Toscana delle Donne. Spazio anche al Codice Rosa, la rete regionale di assistenza e tutela delle vittime di violenza, con l'intervento di Vittoria Doretti, responsabile del progetto nato in Toscana e diventato un modello di riferimento anche a livello internazionale. In Toscana dal 2014 ci sono stati 36mila accessi.

L'incontro è stato inoltre l'occasione per richiamare il lavoro della Regione verso una legge quadro sulle politiche di genere, con l'obiettivo di riunire e valorizzare gli interventi già esistenti.

"La futura legge quadro rientra pienamente in questa visione – ha concluso Manetti –. Vogliamo mettere a sistema le politiche di genere in un unico quadro normativo, dalla cittadinanza di genere al contrasto alla violenza, dalla sanità alla cultura, fino al lavoro e all'imprenditoria femminile. Un modo per dare forza e coerenza a un impegno trasversale, che riguarda tutti gli ambiti della vita delle donne".

Fonte: Regione Toscana

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