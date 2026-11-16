Lotto, a Montopoli in Val D'Arno vinti 28.500 euro

Attualità Montopoli in Val d'Arno
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(Foto di Archivio)

Il Lotto premia la Toscana. Come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 14 novembre,  è stato centrato un premio da 28.500 euro in Val D’Arno a Montopoli, in provincia di Pisa: la vincita è stata registrata in Via Fontanelle, grazie a tre ambi e un terno. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 6,28 milioni di euro, per un totale di 1,097 miliardi di euro da inizio 2026.

Fonte: Ufficio Stampa

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