Con il monopattino in Fi-Pi-Li: le segnalazioni tra Santa Croce ed Empoli

Una scena insolita e pericolosa, ma non la prima del genere segnalata lungo la Fi-Pi-Li, quella ripresa questa mattina in video da alcuni automobilisti. In due filmati apparsi sui social viene mostrato un uomo, a bordo di un monopattino, percorrere la superstrada in direzione Firenze. Nei video si vede la persona viaggiare sul monopattino, senza casco e con il mezzo che dalle immagini sembrerebbe sprovvisto di targa. Due obblighi, in particolare l’ultimo in vigore da maggio, che fanno parte del quadro delle normative che regolano la circolazione dei monopattini elettrici.

I video sono apparsi questa mattina, lunedì 16 novembre, sulla pagina I Dannati della Fi-Pi-Li. Nei due post la presenza del monopattino viene segnalata sempre in direzione Firenze, prima tra Santa Croce sull’Arno e San Miniato, poi tra San Miniato ed Empoli ovest. In un caso si vede l’uomo circolare da una piazzola di sosta alla carreggiata, in particolare lungo la banchina, così come nell'altro video.

(Frame video da Facebook, I Dannati della Fi-Pi-Li)

Classificata come strada extraurbana secondaria con limite di velocità di 90 km/h (ridotto a 70 km/h su alcuni tratti mentre sul raccordo autostradale Pisa-Autostrada A12 è di 110 km/h), sulla Sgc che collega le province di Firenze, Pisa e Livorno, oltre ad essere vietato il transito ai pedoni, la circolazione è interdetta a motocicli con cilindrata fino a 149 cc e alle motocarrozzette fino a 249 cc. Per quanto riguarda i monopattini stessi, possono circolare solo su strade urbane e piste ciclabili mentre la circolazione è vietata su marciapiedi e su tutte le strade extraurbane.

L'episodio, in attesa di verifiche ufficiali, non sarebbe il primo simile immortalato sulla superstrada. Tra i casi riportati dalla cronaca negli ultimi anni nel 2023, sempre in zona San Miniato, fu avvistata un’altra persona a bordo di un monopattino. In quel caso il post, diventato virale, fu ricondiviso anche dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in vista dell’allora nuovo Codice della Strada.

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